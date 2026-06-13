Jalen Brunson nació a 50 kilómetros de Manhattan, en Nueva Brunswick y este sábado completó el viaje del que fue piloto, llevando a los Knicks a la gloria y levantando el trofeo Bill Russell como el Jugador Más Valioso de las Finales , gracias a las actuaciones determinantes en toda la serie, sobre todo cuando su equipo más lo necesitaba en los momentos complicados.

No fue solo la actuación de 45 puntos esta noche que empató la mayor cantidad en un partido para definir una serie como visitantes, que consiguió Michael Jordan en 1998, sino que anotó 30 puntos o más en cuatro partidos de estas Finales, con la única mancha en el juego dos en el que aportó 20 unidades; terminó promediando 32.6 puntos en los cinco partidos y 4.6 asistencias.

“Por alguna razón, siento que para nosotros el partido empieza 30 minutos más tarde”, dijo Brunson con ojos llorosos previo a recibir su galardón, tras las remontadas que tuvieron que lograr en la serie.

El momento ya era emotivo para el jugador con su padre, Rick Brunson presente como parte del staff del equipo . “Es una locura, no me hubiera imaginado esto pero estamos emocionados, la familia está aquí y es muy especial”, dijo Brunson padre, quien también jugó para los Knicks.

SV