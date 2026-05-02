F1 adelanta horario del GP de Miami por riesgo de tormenta

La máxima categoría del automovilismo confirmó este sábado, de último momento y de forma inesperada, que el Gran Premio de Miami de este domingo cambiará de horario y comenzará tres horas antes de lo planeado originalmente, pasando de las 14:00 tiempo del centro de México a las 11:00 de la mañana (13:00 hora local).La decisión se tomó en conjunto entre la Fórmula 1, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y los organizadores de la carrera estadounidense y se debe a los pronósticos del clima que anuncian lluvias fuertes y tormentas eléctricas en la zona, aproximadamente en el horario original en el que estaba planeada la competencia.Esta medida busca proteger a los pilotos de condiciones adversas que pueden poner en peligro su integridad, la de los equipos y el público, así como tratar de conseguir el mejor espectáculo posible dentro de la pista, con la menor cantidad de interrupciones por banderas amarillas o rojas que pudieran salir y demorar el reinicio de la carrera.En cuanto a la duración del primer Gran Premio desde marzo, aún están contempladas las 57 vueltas planeadas originalmente. SV