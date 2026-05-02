F1 adelanta horario del GP de Miami por riesgo de tormenta

La máxima categoría del automovilismo confirmó este sábado, de último momento y de forma inesperada, que el Gran Premio de Miami de este domingo cambiará de horario y comenzará tres horas antes de lo planeado originalmente, pasando de las 14:00 tiempo del centro de México a las 11:00 de la mañana (13:00 hora local) .

La decisión se tomó en conjunto entre la Fórmula 1, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y los organizadores de la carrera estadounidense y se debe a los pronósticos del clima que anuncian lluvias fuertes y tormentas eléctricas en la zona, aproximadamente en el horario original en el que estaba planeada la competencia.

Esta medida busca proteger a los pilotos de condiciones adversas que pueden poner en peligro su integridad , la de los equipos y el público, así como tratar de conseguir el mejor espectáculo posible dentro de la pista, con la menor cantidad de interrupciones por banderas amarillas o rojas que pudieran salir y demorar el reinicio de la carrera.

En cuanto a la duración del primer Gran Premio desde marzo, aún están contempladas las 57 vueltas planeadas originalmente.

Following discussions between FIA, F1 and the Miami promoter, the decision has been taken to move the start of Sunday's Miami Grand Prix to 13:00 local time in Miami due to the weather forecast that is expected to bring heavier rainstorms later in the afternoon, close to the… pic.twitter.com/hasIGbJSgV— Formula 1 (@F1) May 3, 2026

SV