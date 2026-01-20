Mundial 2030 tendría repercusiones tras quejas de Marruecos ante FIFA

La Real Federación Marroquí de Futbol (FRMF) dio a conocer que tomará acciones legales contra la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y la Confederación Africana de Futbol (CAF) luego de que Senegal se retiró de la Final de la Copa de África (CAN) en protesta por una decisión de penal en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

Hubo caos antes del tiempo extra con los jugadores de Senegal abandonando el campo después de que a Marruecos se le otorgara un penal controvertido en el tiempo de descuento, justo después de que al visitante le anularan lo que parecía un buen gol en el otro extremo .

El gol de Senegal fue anulado en el segundo minuto del tiempo de descuento por una falta del defensa Abdoulaye Seck, pero las repeticiones mostraron poco contacto con el defensor marroquí Achraf Hakimi, quien cayó antes de que Seck cabeceara el balón al poste.

Luego, Marruecos reclamó un penal por un tirón de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim Díaz —la estrella del anfitrión y el máximo goleador del torneo con cinco goles— y fue otorgado después de que el árbitro Jean Jacques Ndala revisara las repeticiones.

La ira se desbordó entre el grupo organizado de aficionados senegaleses, con muchos saltando entre los fotógrafos e intentando invadir el campo desde detrás de una de las porterías. Al menos uno lanzó una silla al campo. Fueron retenidos principalmente por una larga fila de policías.

También hubo peleas en la tribuna de prensa, posiblemente involucrando a aficionados marroquíes y senegaleses que se hacían pasar por periodistas para obtener acreditación, en medio del caos.

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, lideró a su equipo fuera del campo mientras los aficionados marroquíes celebraban la decisión del penal y silbaban las peleas en el campo.

La decisión de Marruecos

La FRMF añadió en un comunicado publicado que esa retirada de Senegal fue "acompañada de incidentes" tras la señalización de un penalti a favor de los marroquíes, y "alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores".

Este 19 de enero, la CAF condenó en un comunicado el "comportamiento inaceptable" de algunos jugadores y oficiales durante la final de la CAN, pero no nombró expresamente a la delegación senegalesa.

La CAF rechazó "firmemente" cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el equipo arbitral o los organizadores.

Asimismo, anunció que examina todas las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar "medidas adecuadas" contra los culpables .

El peligro del Mundial 2030

Esta Final en Marruecos habría sido el escaparate perfecto para consolidarlo como la joya de la corona de la Copa Mundial 2030 ante la FIFA, de no ser por los graves altercados que han puesto en duda la capacidad organizativa del país magrebí.

Los incidentes recientes habrían dejado una mancha difícil de borrar en los planes de Gianni Infantino para la cita centenaria que Marruecos compartirá con España y Portugal.

Aunque el arbitraje evitó de último momento el abandono definitivo de la Selección de Senegal, las escenas de agresiones a periodistas, invasión de campo y el hostigamiento denunciado por los planteles rivales han dado la vuelta al globo.

