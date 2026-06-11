La cuenta regresiva llegó a su fin. Después de semanas de preparación en Guadalajara, la Selección de Corea del Sur dejó este jueves su hotel de concentración para emprender el recorrido más importante hasta ahora: el camino rumbo al Estadio Guadalajara, donde enfrentará a Chequia en su presentación dentro de la Copa del Mundo de 2026.

Desde varios minutos, incluso horas antes de la salida del autobús, cerca de 200 personas se congregaron a las afueras del inmueble para despedir al conjunto asiático. El ambiente fue una mezcla de culturas . Aficionados coreanos compartieron espacio con seguidores mexicanos que portaban camisetas verdes de la Selección Mexicana y playeras tricolores, todos unidos por la emoción que genera el arranque de una Copa del Mundo.

La tarde ofreció condiciones ideales. El cielo despejado y una temperatura agradable acompañaron la despedida de los futbolistas, quienes poco a poco comenzaron a abordar el autobús bajo la mirada de decenas de teléfonos celulares que buscaban capturar el momento.

Hubo porras, aplausos, banderas y gritos de aliento. Cada aparición de los jugadores provocó una reacción inmediata entre los presentes. Los nombres de las figuras coreanas fueron coreados mientras los aficionados intentaban conseguir una última fotografía o un video para conservar el recuerdo de una jornada que quedará ligada al inicio del torneo.

Curiosamente, la mayoría de los seguidores coreanos optó por no permanecer demasiado tiempo en el hotel. Muchos decidieron adelantar su trayecto hacia el Estadio Guadalajara para asegurar su llegada al recinto y ocupar sus lugares con suficiente anticipación para el encuentro frente a Chequia.

Aun así, el respaldo hacia el equipo fue evidente. Cada gesto de los futbolistas fue seguido con atención . Algunos respondieron con saludos desde la distancia; otros levantaron la mano en señal de agradecimiento antes de subir al autobús que los conduciría hacia una cita con el destino.

Cuando el vehículo finalmente abandonó el lugar, los aplausos volvieron a escucharse. El ruido de los tambores, los cánticos y las voces de aliento acompañaron los últimos metros del recorrido antes de incorporarse a las calles de Guadalajara.

La espera terminó para Corea del Sur . Atrás quedó la concentración, los entrenamientos y los días de adaptación. Por delante aparece el escenario mundialista, un estadio lleno y noventa minutos para comenzar a escribir su historia en la Copa del Mundo 2026.

SV