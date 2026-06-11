Jueves, 11 de Junio 2026

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Aficionados de Corea tienen buenas expectativas de su selección

Tras un largo viaje hasta México, los aficionados surcoreanos confían en que su selección avance a la siguiente ronda y tenga un debut exitoso en Guadalajara

Por: Luis Ascanio

Los seguidores de Corea del Sur llegaron con ilusión al Mundial 2026 y depositan sus esperanzas en Heung-min Son para liderar una destacada actuación del equipo. EL INFORMADOR/ L. ASCANIO.

Los seguidores de Corea del Sur llegaron con ilusión al Mundial 2026 y depositan sus esperanzas en Heung-min Son para liderar una destacada actuación del equipo. EL INFORMADOR/ L. ASCANIO.

Hacer un día completo de viajes en vuelos atravesando el océano es un gran sacrificio, pero para los aficionados coreanos el esfuerzo vale la pena para ver a su selección nuevamente en un Mundial y para su debut en Guadalajara, al igual que en toda la competencia, los seguidores de los Tigres de Asia, los “Red Devils” esperan buenos resultados de sus jugadores.

“Queremos superar la primera fase y llegar a la siguiente al lado de México, tal vez nosotros en segundo lugar. Estamos muy emocionados, también ya hemos jugado contra México antes y eso nos gusta, necesitamos superar la primera fase y después no se sabe, el cielo es el límite”, platicó “Eddy” sobre lo que espera de su país en la competencia.

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La atención está puesta en su máxima figura, Heung-min Son, de quien esperan pueda hacer un buen torneo, pero primero, que marque un gol en su presentación de este verano frente a los seguidores asiáticos que asistieron, como “Kevin”, quien ansía ver festejar a “Sonaldo”.

“Son es mi jugador favorito, es el mejor del país y espero que pueda meter gol hoy. Espero que al equipo le vaya bien en este primer partido y podamos llegar a la siguiente ronda en una buena posición”, comentó.

Acerca de la Perla Tapatía y lo que han visto de México, señalaron que la afición tiene “mucha energía” y, por ello, esperan que el ambiente sea divertido en las gradas y que el apoyo esté, sobre todo, hacia su bando. Entre banderas de su país, rostros pintados, cuernos en la cabeza y la playera de su selección, los aficionados de Corea del Sur se declararon listos y emocionados por su país en la justa mundialista.

SV

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