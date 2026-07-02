Mundial 2026: México vs Inglaterra: ¿lloverá a la hora del partido?

El histórico duelo de octavos de final entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio no solo enfrenta a dos potencias, sino también a un rival impredecible: el clima. Con lluvias récord en la CDMX, saber si Tláloc se hará presente resulta vital para los aficionados.

La Selección Mexicana llega a este crucial encuentro del Mundial 2026 tras una fase de grupos que desató la euforia en todo el país. Sin embargo, la preocupación actual no solo recae en el poderío ofensivo de Inglaterra, sino en las severas condiciones meteorológicas que han azotado a la capital.

Un junio histórico por las lluvias en CDMX

El mes pasado rompió todos los récords de precipitaciones en la Ciudad de México, superando con creces el promedio histórico de la temporada. Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral del Agua confirmaron que se alcanzaron niveles alarmantes, encendiendo las alertas para todos los eventos masivos al aire libre.

Durante los encuentros previos de la selección, los miles de aficionados que acudieron a las pantallas gigantes del Zócalo y al Paseo de la Reforma terminaron completamente empapados. La intensidad de las tormentas ha sido una constante ineludible en lo que va de este torneo internacional.

Incluso, el reciente y dramático enfrentamiento contra Ecuador sufrió un retraso de una hora debido a una fuerte tormenta eléctrica que azotó el sur de la ciudad. Este antecedente directo pone sobre la mesa la alta probabilidad de que el choque contra los británicos sufra contratiempos similares.

Pronóstico exacto para la hora del partido

Para este domingo 5 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cielo mayormente nublado desde las primeras horas de la mañana. La acumulación de humedad jugará un papel fundamental, aumentando drásticamente la sensación térmica en las abarrotadas gradas del coloso de Santa Úrsula.

A la hora del silbatazo inicial, programado puntualmente para las 18:00 horas, las probabilidades de precipitación superan el ochenta por ciento. Se esperan lluvias fuertes y constantes, acompañadas de posible actividad eléctrica que podría poner en pausa las acciones en el terreno de juego.

La temperatura rondará los 18 grados centígrados durante el desarrollo del partido, creando un clima fresco que contrastará fuertemente con el calor humano de la afición. Además, los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora, un factor que afectará la trayectoria del balón en los trazos largos.

Ante este complejo panorama meteorológico, el gobierno capitalino ha decidido reforzar el llamado Operativo Tlaloque, un despliegue diseñado para mitigar encharcamientos e inundaciones rápidas. Este operativo pondrá especial atención en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y en las principales rutas de acceso para los miles de hinchas.

Las autoridades de tránsito recomiendan encarecidamente a los asistentes utilizar el transporte público, especialmente el Tren Ligero, para evitar el inminente colapso vial. El tráfico en arterias vitales como la Calzada de Tlalpan suele intensificarse de manera caótica cuando las lluvias torrenciales coinciden con eventos de esta magnitud.

Consejos para sobrevivir al clima y el factor de la altitud

Para aquellos afortunados que asistirán al estadio para presenciar este duelo histórico, resulta absolutamente indispensable tomar precauciones. La seguridad personal y la comodidad deben ser la máxima prioridad ante un pronóstico tan adverso y cambiante en la capital del país.

Para garantizar una buena experiencia, se sugiere seguir esta lista de recomendaciones:

Llevar un impermeable de plástico grueso (los paraguas están estrictamente prohibidos).

Usar calzado resistente al agua para evitar resbalones en las rampas.

Guardar los boletos en bolsas herméticas.

Llegar con al menos tres horas de anticipación.

Más allá de la lluvia, la imponente altitud de la ciudad será un factor determinante en el rendimiento físico de los veintidós jugadores. Los más de 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar representan un desafío monumental y asfixiante para la escuadra europea.

Mientras los seleccionados locales están perfectamente aclimatados a estas exigentes condiciones, los ingleses podrían resentir severamente la falta de oxígeno en la recta final del partido. Esta innegable ventaja geográfica, combinada con una cancha rápida por la lluvia, podría inclinar la balanza a favor del cuadro azteca.

Los expertos deportivos coinciden unánimemente en que un terreno de juego mojado favorece el futbol dinámico, los pases filtrados y los disparos de media distancia. El cuerpo técnico nacional seguramente ya está ajustando su estrategia táctica para sacar el máximo provecho de estas particulares condiciones meteorológicas.

Por otro lado, en los Fan Fest instalados estratégicamente por toda la ciudad, los organizadores han colocado carpas adicionales para proteger a los seguidores. A pesar del mal tiempo pronosticado, se espera que el ambiente festivo y la pasión desbordada no decaigan ni un solo instante.

En conclusión, todo indica que el dios de la lluvia será un invitado de honor y protagonista en este esperado duelo de octavos de final. Preparar el mejor equipo impermeable y mantenerse informado sobre los avisos viales será clave para disfrutar de uno de los partidos más memorables del año.

CT