La Jornada 8 (J8) del Clausura 2026 continúa este sábado 28 de febrero con partidos cuyos resultados pueden causar movimientos en la parte alta de la Tabla General de la Liga MX. Con Chivas como líder (18 puntos), la presión está sobre sus perseguidores inmediatos y también sobre quienes buscan meterse de lleno a zona de clasificación.

El duelo entre Toluca y el Rebaño enfrenta a dos equipos ubicados en la pelea por la cima, en un encuentro que puede ajustar distancias. Más tarde, Monterrey recibe a Cruz Azul, segundo lugar del campeonato, en uno de los encuentros más atractivos del día.

En el cierre de la jornada sabatina, América y Tigres protagonizan otro enfrentamiento directo entre clubes que se mantienen en la competencia por un sitio en la Liguilla. Mientras tanto, equipos como León, Necaxa, San Luis y Puebla buscan puntos que les permitan escalar posiciones y no perder terreno.

Los partidos podrán seguirse EN VIVO por televisión abierta, sistemas de paga y plataformas de streaming.

Partidos hoy sábado 28 de febrero – Liga MX EN VIVO

Toluca vs Chivas | 17:00 | TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

San Luis vs Puebla | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium

Monterrey vs Cruz Azul | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

León vs Necaxa | 19:00 | FOX One, FOX+

América vs Tigres | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Resultados y más de la Liga MX

Sigue la cobertura completa del Clausura 2026 con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

