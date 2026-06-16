La Copa del Mundo 2026 ofrece este miércoles uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada cuando Inglaterra y Croacia se enfrenten en el Estadio de Dallas a las 14:00 horas , en un duelo que podría marcar el rumbo del Grupo L y que enfrenta a los dos principales candidatos para avanzar a la siguiente ronda.

El partido es considerado de pronóstico reservado debido a la calidad y experiencia de ambas selecciones. Aunque el torneo apenas comienza, el resultado podría ser determinante en la disputa por el liderato del sector, que también integran Ghana y Panamá.

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Inglaterra llega al Mundial con la expectativa de finalmente dar el paso que le ha faltado en las últimas décadas. Los Tres Leones han estado cerca de los primeros planos en torneos recientes, alcanzando semifinales y finales en competencias internacionales, pero continúan persiguiendo su segundo título mundial desde la conquista obtenida en 1966.

Durante la fase clasificatoria, Inglaterra mostró regularidad

La selección inglesa inicia una nueva etapa bajo el mando del técnico Thomas Tuchel, quien asumió el reto de convertir a una de las plantillas más talentosas del futbol internacional en un equipo capaz de competir por el campeonato. Jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice y John Stones encabezan una generación que busca consolidarse en el escenario más importante del futbol.

Durante la fase clasificatoria, Inglaterra mostró regularidad y terminó invicta, respaldada por una ofensiva productiva y una estructura defensiva que le permitió asegurar su boleto sin sobresaltos. Ahora, la exigencia será trasladar esos resultados al Mundial.

Del otro lado aparece una Croacia que ha demostrado en los últimos años que nunca debe ser descartada. Los balcánicos fueron subcampeones del mundo en Rusia 2018 y semifinalistas en Qatar 2022, consolidándose como una selección capaz de competir contra cualquier rival independientemente de los pronósticos.

Por ello, muchos consideran a los dirigidos por Zlatko Dalić como el tradicional “caballo negro” del torneo. Cada vez que participan en una gran competencia suelen superar expectativas y convertirse en protagonistas gracias a su disciplina táctica y experiencia en partidos de alta presión.

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El liderazgo de Luka Modrić sigue siendo una de las principales fortalezas del conjunto croata. El mediocampista estará acompañado por elementos como Mateo Kovačić, Joško Gvardiol, Andrej Kramarić y Dominik Livaković, futbolistas con amplio recorrido en el futbol europeo.

Entre los duelos individuales que podrían definir el encuentro destacan el enfrentamiento entre Harry Kane y la defensa croata, la batalla por las bandas entre Bukayo Saka y Joško Gvardiol, además del choque en el mediocampo entre Jude Bellingham y Mateo Kovačić.

La expectativa en Dallas es alta para un encuentro que reúne a dos selecciones acostumbradas a competir en instancias importantes. Inglaterra intentará confirmar su condición de candidata al título, mientras que Croacia buscará demostrar una vez más por qué suele convertirse en una de las sorpresas más constantes de las Copas del Mundo.

Con el liderato del Grupo L en juego desde la primera fecha, ambos equipos llegan conscientes de que un triunfo podría marcar diferencia en el camino hacia los octavos de final.

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