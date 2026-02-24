Dónde ver EN VIVO los playoffs de la Champions League

Este martes 23 de febrero comienzan los juegos de vuelta de la UEFA Champions League, con algunas series que parecen decididas, otra que sigue en el aire y una más —la del Inter de Milán— que promete tintes épicos.

La actividad comenzará a las 11:45 horas, tiempo del centro de México, con el partido entre el Atlético de Madrid y el Brujas de Bélgica. Los equipos firmaron un espectacular 3-3 en la ida y no se esper menos en la vuelta.

A las 14:00 horas se disputarán los otros tres encuentros del día: Newcastle vs. Qarabag, donde los ingleses tienen una amplia ventaja de 6-1; Bayer Leverkusen vs. Olympiacos, serie en la que el 2-0 conseguido por los alemanes en la ida parece decisivo; y el Inter de Milán vs. Bodø/Glimt, el partido que acapara las miradas.

El Bodø/Glimt, modesto club noruego, podría eliminar a un grande como el Inter, que cuenta con la jerarquía histórica necesaria para intentar remontar el 3-1 sufrido en la ida. Sin embargo, el conjunto italiano tendrá ausencias que harán la tarea todavía más complicada.

Lautaro Martínez, capitán y referente ofensivo, será baja por una lesión el gemelo izquierdo.

Con Hakan Calhanoglu y Denzel Dumfries en duda, buena parte de la responsabilidad recaerá en Federico Dimarco. El lateral izquierdo se ha convertido en una pieza determinante por su proyección ofensiva, su precisión en los centros y su capacidad para generar peligro constante.

Los números respaldan su impacto: suma 14 asistencias y cinco goles en la temporada, y ha participado directamente en 19 de los 62 tantos del equipo en la Serie A. En la Champions también dejó su sello con un gol ante el Borussia Dortmund. Además, fue el primer defensa en 20 años en encadenar cinco asistencias en partidos consecutivos en la liga italiana.

Sin Lautaro y con Marcus Thuram lejos de su mejor nivel, el Inter buscará la remontada apoyado en la zurda de Dimarco, su principal argumento ofensivo para cambiar el rumbo de la eliminatoria.

¿Dónde ver los partidos de Champions League del martes 23 de febrero?

Atlético de Madrid vs. Brujas

HBO Max / 11:45 hrs.

Newcastle vs. Qarabag

HBO Max / 14:00 hrs.

Leverkusen vs. Olympiacos

HBO Max /14:00 hrs.

Inter de Milán vs. Bodø/Glimt

FOX One / 14:00 hrs.

Con información de EFE