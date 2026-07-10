Viernes, 10 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Francia vs España: fecha, horario y dónde ver en vivo la semifinal del Mundial 2026

Tras superar a Marruecos y Bélgica, respectivamente, franceses y españoles chocarán en la semifinal en territorio estadounidense

Por: Nadia González

El primer gran finalista del Mundial se decidirá en Dallas, Texas. iIMAGO7/CANVA

El primer gran finalista del Mundial se decidirá en Dallas, Texas. iIMAGO7/CANVA

La Copa del Mundo 2026 ha entrado en su fase más crítica y la primera llave de las semifinales ya está definida.

La Selección de Francia y la Selección de España se medirán en un choque que revive una intensa rivalidad europea y que promete robarse los reflectores del planeta entero.

Los franceses consiguieron su pase tras dejar en el camino a Marruecos, mientras que "La Roja" amarró su boleto al superar a Bélgica por marcador de 2-1. Ahora, ambos combinados pelearán por el ansiado pase a la gran final.

Fecha, sede y horario del partido

El primer gran finalista del Mundial se decidirá en Dallas, Texas. A continuación, los datos precisos del encuentro:

Día: Martes 14 de julio de 2026

Sede: Estadio de Dallas

Horario: 13:00 horas 

LEER: Los 10 futbolistas más guapos del Mundial 2026, según la prensa internacional

¿Dónde ver en vivo la semifinal desde México?

Para que no te pierdas ningún detalle de este enfrentamiento, las cadenas dueñas de los derechos oficiales tendrán una amplia cobertura a lo largo del país

Streaming: El partido se emitirá mediante ViX Premium con su Pase Mundial 2026.

NG

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones