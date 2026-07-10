La Copa del Mundo 2026 ha entrado en su fase más crítica y la primera llave de las semifinales ya está definida.

La Selección de Francia y la Selección de España se medirán en un choque que revive una intensa rivalidad europea y que promete robarse los reflectores del planeta entero.

Los franceses consiguieron su pase tras dejar en el camino a Marruecos, mientras que "La Roja" amarró su boleto al superar a Bélgica por marcador de 2-1. Ahora, ambos combinados pelearán por el ansiado pase a la gran final.

Fecha, sede y horario del partido

El primer gran finalista del Mundial se decidirá en Dallas, Texas. A continuación, los datos precisos del encuentro:

Día: Martes 14 de julio de 2026

Sede: Estadio de Dallas

Horario: 13:00 horas

¿Dónde ver en vivo la semifinal desde México?

Para que no te pierdas ningún detalle de este enfrentamiento, las cadenas dueñas de los derechos oficiales tendrán una amplia cobertura a lo largo del país

Streaming: El partido se emitirá mediante ViX Premium con su Pase Mundial 2026.

NG