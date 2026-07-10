¿Mano? VAR no revisó polémica jugada en España vs Bélgica

El enfrentamiento entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 sumó una nueva e intensa polémica al cumplirse la hora de partido.

Todo el conjunto belga, apodado como los Diablos Rojos, pidió con fuerza un penal después de que el balón impactara en la mano del mediocampista español Rodri dentro de su propia área.

A pesar de los reclamos inmediatos de los jugadores belgas, quienes consideraron que existía una infracción claramente sancionable, el árbitro principal del encuentro, Michael Oliver, decidió dejar seguir el juego y el VAR no revisó la acción .

La jugada nació con un centro desde la banda izquierda que desató el peligro en el área española.

Aymeric Laporte intentó despejar el balón para alejar el riesgo, pero tras ese rechazo, la pelota terminó impactando de manera fortuita en la mano de su compañero Rodri .

Tras el contacto, se produjo un remate de media vuelta y la posterior exigencia de la pena máxima por parte de Bélgica, pero la decisión arbitral se mantuvo firme en no pitar la infracción.

Las razones por las que no se cobró penal

La interpretación del cuerpo arbitral para no sancionar la pena máxima estuvo directamente relacionada con el origen del rebote, la distancia entre los futbolistas y la falta de intención de Rodri .

El punto principal de la jugada es que el balón provenía directamente de un despeje de Laporte, es decir, de un compañero de equipo, y recorrió una distancia sumamente corta antes de tocar el brazo del mediocampista .

Rodri se encontraba aproximadamente a dos metros de la acción y venía en retroceso, por lo que prácticamente no tenía margen real de reacción ni tiempo para retirar la mano.

Además, en la repetición de la jugada no se aprecia un movimiento deliberado del brazo hacia el balón, ni una intención de ocupar un espacio de manera antinatural .

Por el contrario, se observó como un movimiento absolutamente natural , lo que llevó al árbitro a entender que el contacto no era suficiente para sancionar un lanzamiento penal.

La regla y los criterios aplicados en el Mundial

De acuerdo con las reglas de juego , no todo contacto del balón con la mano debe castigarse de forma automática como penal.

Los árbitros tienen la tarea de valorar diversos factores clave , tales como si existe intención por parte del jugador, si el brazo aumenta de forma injustificada el volumen corporal, la distancia desde la que llega la pelota y si se produjo un rebote inesperado.

En esta acción en particular, el despeje de Laporte cambió por completo la trayectoria del balón , dejando a Rodri sin posibilidad de reaccionar ante el impacto accidental.

Atendiendo a los criterios que se han visto a lo largo de este Mundial, los especialistas coinciden en que, aunque existió el contacto con la mano, la jugada no es sancionable debido a la cercanía y al desvío previo del compañero.

Tras la polémica decisión, el partido continuó con un empate que mantenía la eliminatoria completamente abierta , con una Bélgica que se animaba a generar muy poco peligro y una España a la que le costaba encontrar espacios.

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AR