Chelsea sigue de cerca a Julián Quiñones, pero no existe una oferta confirmada

Los rumores sobre un posible fichaje de Julián Quiñones por el Chelsea comenzaron a tomar fuerza este viernes luego de que diversos reportes surgidos en Arabia Saudita aseguraran que el club inglés ya habría presentado una oferta formal por el delantero mexicano, quien fue una de las figuras de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte del Chelsea, del Al-Qadsiah o del entorno del atacante, por lo que la información debe manejarse con cautela.

El supuesto interés de los Blues aparece después del gran rendimiento de Quiñones en el Mundial, donde ha sido uno de los hombres más importantes del conjunto dirigido por Javier Aguirre, además de llegar al torneo tras una campaña sobresaliente en la liga saudí, donde se consolidó como uno de los máximos goleadores del campeonato.

Todo se mantiene en rumores

No obstante, mientras algunos medios árabes aseguran que existe una propuesta sobre la mesa, periodistas especializados en el mercado de fichajes y fuentes cercanas al Chelsea han desmentido que el club londinense haya presentado una oferta formal, señalando que, por ahora, no hay negociaciones avanzadas entre ambas instituciones. Incluso en redes sociales comenzó a circular esa versión para frenar la ola de especulaciones.

Los rumores no son nuevos alrededor de Quiñones. Desde hace varios meses se ha informado sobre el interés de distintos clubes de la Premier League, aunque hasta ahora ninguna de esas versiones ha terminado por convertirse en una negociación concreta.

Además, semanas antes del Mundial se presentó una renovación contractual con el Al-Qadsiah, situación que fortalecería la postura del club saudí para retener a su principal referente ofensivo. Esa información tampoco ha sido oficializada por la institución, aunque fue difundida por diversas fuentes del mercado internacional.

Por ahora, el futuro de Julián Quiñones continúa siendo una incógnita. El delantero mexicano vive el mejor momento de su carrera y es lógico que despierte interés en Europa, pero la realidad es que, hasta este momento, no existe un anuncio oficial que confirme una oferta del Chelsea.

Habrá que esperar si en los próximos días alguna de las partes involucradas fija una postura o si el rumor termina quedando únicamente como una versión más del mercado de transferencias.

NG