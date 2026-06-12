Reportera exhibe acoso en plena transmisión del Mundial 2026 | VIDEO

Los hechos se registraron el 11 de junio, mientras la reportera Montserrat Gómez documentaba el ambiente y las reacciones de los seguidores tras la victoria del conjunto mexicano. De acuerdo con el material audiovisual compartido por ella misma, un sujeto se acercó a ella de manera abrupta y la tocó frente a la cámara.

En su declaración pública, la reportera detalló que el individuo justificó su acción como un acto que le pareció "gracioso". Ante esto, la reportera fue categórica al señalar que dicho comportamiento constituye una agresión directa y una falta de respeto, tanto hacia su labor periodística como a su integridad como mujer.

La periodista #MonserratGómez denunció haber sido acosada durante la cobertura del #Mundial2026.



Mientras realizaba una transmisión, un aficionado se acercó y la tocó sin su consentimiento.



El momento quedó grabado y generó indignación y muestras de apoyo en redes sociales. pic.twitter.com/7OPZfiIvic — RH Comunicaciones (@R_H_Noticias) June 12, 2026

Identificación pública del agresor

Con el objetivo de sentar un precedente, la periodista tomó la decisión de publicar el rostro del individuo. En su mensaje, Gómez enfatizó que no dejaría pasar el incidente y utilizó el video para exhibir la identidad del sujeto.

"Afortunadamente, tengo su cara claramente capturada en video y aquí lo dejo porque, si lo conocen, quiero que sepan que es un acosador", declaró en su cuenta oficial. Asimismo, lamentó que, en pleno 2026, las agresiones hacia las mujeres en las calles y en el ejercicio de su profesión sigan siendo una realidad cotidiana.

Respuesta del gremio y la comunidad digital

La denuncia de la reportera provocó una respuesta inmediata en redes sociales. Diversos colegas del ámbito periodístico y usuarios en general condenaron el acto. El caso ha reabierto la discusión pública sobre la urgencia de garantizar protocolos de seguridad para las mujeres que ejercen el periodismo en coberturas de eventos masivos y deportivos.

NG