La elección de Guadalajara como sede principal para la selección de Corea del Sur no es una casualidad, sino el resultado de una estrategia logística impecable. Durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo asiático disputará dos encuentros cruciales en el Estadio Guadalajara: el primero contra República Checa el 11 de junio y el segundo frente a la Selección Mexicana el 18 de junio.

Inicialmente, las autoridades locales, encabezadas por Mauro Garza Marín, coordinador estratégico de crecimiento y desarrollo de Jalisco, estimaban la llegada de aproximadamente mil visitantes asiáticos. Sin embargo, las proyecciones más recientes han dado un giro espectacular que ha sorprendido gratamente a la industria turística local.

Los últimos reportes confirman que se espera el arribo de hasta 20 mil aficionados surcoreanos , una cifra histórica que transformará por completo la dinámica urbana, cultural y comercial de la ciudad durante el mes de junio, consolidando a Jalisco como un destino global de primer nivel y un anfitrión de clase mundial.

Señalética en el alfabeto Hangul para los turistas coreanos

Para asegurar una experiencia inolvidable y sin barreras de comunicación, una delegación oficial liderada por Sanghui Lee, jefa de misión de la Embajada de Corea del Sur, visitó recientemente la entidad. Durante su recorrido, los emisarios supervisaron minuciosamente las condiciones operativas del estadio, la conectividad del aeropuerto y los protocolos de atención médica.

Uno de los acuerdos más destacados será la implementación de señalética urbana y turística en Hangul (el alfabeto coreano), una medida inclusiva que facilitará enormemente la movilidad de los miles de turistas que recorrerán las calles tapatías durante la justa mundialista.

El impacto en el sector hotelero ha sido inmediato, con al menos cuatro hoteles de cinco estrellas totalmente agotados y tarifas que alcanzan los 30 mil pesos por noche.

El duelo entre México y Corea del Sur será hasta junio

El duelo del 18 de junio entre la Selección Mexicana y Corea del Sur promete ser uno de los enfrentamientos memorables de la primera fase del torneo.

Ante la magnitud de la asistencia internacional, se desplegarán operativos especiales de protección civil, salud y movilidad urbana. El objetivo principal es asegurar que tanto los residentes locales como los visitantes extranjeros disfruten de una fiesta deportiva en un ambiente completamente seguro, pacífico y ordenado.

Además del aspecto puramente deportivo, este magno evento representa una plataforma inmejorable para fortalecer los lazos diplomáticos y comerciales entre ambas naciones.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO