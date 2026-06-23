Bosnia-Herzegovina y Catar afrontarán este miércoles 24 de junio el partido más importante de su historia cuando se enfrenten en el Estadio Seattle a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Con apenas un punto acumulado por cada selección en el Grupo B, el encuentro representa una auténtica final anticipada para ellos, ya que una derrota significará la eliminación para cualquiera de los dos equipos.

La situación en el sector obliga a bosnios y cataríes a salir en busca de la victoria desde el primer minuto. Los tres puntos los colocarán en posición de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

Incluso, aunque parezca poco probable, ambos conjuntos todavía conservan opciones matemáticas de finalizar en el segundo puesto del grupo. Para conseguirlo, necesitarían una combinación de resultados poco habitual y una actuación sobresaliente en su propio partido.

En el caso de Bosnia-Herzegovina, el combinado europeo requiere una derrota abultada de Canadá en la última jornada, además de una victoria con una diferencia considerable de goles sobre Catar. Del lado asiático, las aspiraciones son similares: necesitan una caída estrepitosa de Suiza y, al mismo tiempo, imponerse con autoridad para mejorar significativamente su diferencia de goles.

Bosnia: en busca de los goles perdidos

Sin embargo, los antecedentes recientes no invitan al optimismo para ninguno. Bosnia-Herzegovina llega a este compromiso con números discretos, ya que apenas ha conseguido dos victorias en sus últimos ocho encuentros disputados en tiempo reglamentario.

Además, los problemas ofensivos han sido una constante. La última vez que Bosnia logró marcar más de un gol en un partido fue en noviembre, una sequía que genera preocupación de cara a un encuentro en el que necesitará una victoria amplia para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

No obstante, los bosnios pueden aferrarse a un antecedente alentador. La única victoria que registra el conjunto balcánico en una Copa del Mundo ocurrió en Brasil 2014 y fue precisamente frente a un representante asiático, específicamente contra Irán.

Por su parte, Catar tampoco atraviesa un momento favorable. Los marrones suman apenas una victoria en sus diez compromisos más recientes. Pero, aún más preocupante resulta su falta de contundencia ofensiva. En seis de esos diez encuentros se quedaron sin anotar, una cifra que explica en gran medida por qué le ha costado traducir los esfuerzos en resultados positivos.

A pesar de ello, los cataríes han mostrado momentos de carácter durante este Mundial . Su capacidad para mantenerse con vida en partidos complicados y su disciplina táctica les permiten llegar a Seattle con la esperanza de protagonizar una posible sorpresa.

El enfrentamiento también tendrá un componente histórico, ya que será la primera ocasión en que Bosnia-Herzegovina y Catar se enfrenten en una Copa del Mundo. Los únicos antecedentes entre ambas selecciones corresponden a encuentros amistosos. En esos compromisos, Catar consiguió una victoria, mientras que el otro partido terminó empatado, por lo que los bosnios todavía buscan su primer triunfo frente a este combinado asiático.

NG