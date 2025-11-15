Miguel Herrera protagoniza fuerte roce con prensa de Costa Rica (VIDEO)

Tras la derrota de la Selección Nacional ante Haití, el entrenador Miguel Herrera protagonizó un momento tenso con Anthony Porras, reportero de Deportivas Columbia. El intercambio ocurrió luego del partido disputado en Curazao, donde el equipo mexicano cayó 1-0 frente a Haití.Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el “Piojo” atendió a los medios con una postura presuntamente a la defensiva. Fue entonces cuando cuestionó a Porras por las preguntas que el periodista había realizado tanto esa noche como en apariciones previas.Porras planteó sus inquietudes con base en el rendimiento del equipo:El técnico no tardó en responder y retomó lo que, según él, ya había aclarado en una ocasión anterior:“Ya me lo preguntaste la vez pasada, y te contesté lo mismo que te voy a decir. Allá está el presidente (Osael Maroto), pregúntale. Te voy a contestar: Asumo mi responsabilidad, hoy no se dio el resultado, ya te lo dije la vez pasada. Ve y pregúntaselo”.Más adelante, ante una pregunta de everardoherrera.com, Herrera volvió a referirse a la actitud del periodista:A lo que Porras contestó: “Sí, pero decirlo no es nada”. Herrera insistió: “Bueno, pero entonces ¿qué hago? Pero no me toca a mí“.El intercambio subió de tono y, aunque no se escuchó claramente la respuesta final del periodista, el “Piojo” remató con un: “ahí está la puerta”.Al finalizar la conferencia, Herrera intentó increpar al comunicador Diego Obando, por lo que Adriana Durán, responsable de prensa de la Selección, intervino para separarlos. Más tarde, cuando el entrenador se disponía a abordar el autobús del equipo, conversó con otros reporteros y disminuyó la intensidad del incidente, lo que ayudó a relajar el ambiente tras el altercado.BB