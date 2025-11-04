México vs Holanda: Dónde ver EN VIVO la Semifinal del Mundial Femenil Sub-17

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 volvió a darle una gran alegría al país al lograr un triunfo histórico en los Cuartos de Final del Mundial ante Italia, avanzando así a las Semifinales.

El pase se definió en una dramática tanda de penales, donde la portera Valentina Murrieta se convirtió nuevamente en la figura del encuentro al guiar a México a la siguiente fase.

Tras esta victoria, el equipo mexicano enfrentará a los Países Bajos, rival con el que ya se midió en la fase de grupos. El duelo de Semifinales se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

La otra Semifinal será entre Corea del Norte y Brasil, programada para las 09:30 horas. Ambos encuentros se transmitirán por la plataforma VIX.

Finalmente, la Final del Mundial Femenil Sub-17 se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre a las 13:00 horas.

