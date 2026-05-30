México vs Australia: Formaciones probables, historial y cuentas pendientes para el Tri

México afrontará este sábado una de sus últimas pruebas antes del arranque de la Copa del Mundo 2026 cuando se mida a Australia en el Rose Bowl de Pasadena. Más allá de tratarse de un encuentro de preparación, el compromiso representa una oportunidad para que el técnico Javier Aguirre termine de definir su lista mundialista y, al mismo tiempo, para que el Tricolor intente romper una deuda.

Un historial que no favorece al Tricolor

Aunque México suele llegar a este tipo de partidos con el cartel de favorito por su tradición internacional, los antecedentes reflejan una realidad distinta. En los seis enfrentamientos registrados entre ambas selecciones, Australia ha logrado mejores resultados.

El balance histórico arroja una victoria para México, tres empates y dos triunfos australianos. La única vez que el conjunto nacional logró imponerse fue en 1970 , cuando derrotó 3-0 a los oceánicos en la Ciudad de México. Desde entonces, el Tri no ha podido volver a vencer a este rival.

Durante las décadas siguientes se registraron dos empates en territorio australiano, mientras que los duelos oficiales disputados en la Copa Confederaciones terminaron con victorias para los Socceroos. El antecedente más reciente ocurrió en 2023, cuando México rescató un empate 2-2 tras verse abajo por dos goles en el marcador.

Una prueba clave antes del Mundial

El encuentro adquiere especial relevancia porque permitirá medir el nivel de una selección mexicana que se encuentra en la recta final de su preparación para la Copa del Mundo.

Para Aguirre, enfrentar a un rival caracterizado por su intensidad física, fortaleza aérea y presión constante será una oportunidad ideal para evaluar el comportamiento defensivo de jugadores como César Montes y Johan Vásquez, además de afinar aspectos que históricamente han complicado al combinado nacional frente a equipos de características similares.

Las alineaciones probables

México saltaría al campo con Raúl Rangel; Mateo Chávez, César Montes, Jesús Gómez y Jorge Sánchez; Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo y Luis Chávez; Orbelín Pineda, Guillermo Martínez y Julián Quiñones.

Por su parte, Australia alinearía con Mathew Ryan; Lewis Italiano, Kai Trewin, Alessandro Circati, Milos Degenek y Kye Rowles; Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Alex Robertson y Awer Mabil; además de Martin Boyle como referencia ofensiva.

Las cuentas pendientes del Tri

Además de buscar consolidar una base titular rumbo al Mundial, México intentará acabar con una larga sequía frente a Australia. Más de cinco décadas han transcurrido desde su único triunfo ante los Socceroos , una estadística que convierte este amistoso en mucho más que un simple ensayo.

Un resultado positivo permitiría al Tricolor igualar el historial reciente frente a los oceánicos y llegar con mayor confianza a su debut mundialista, mientras que para Australia significaría confirmar una tendencia favorable que ha sabido mantener a lo largo de los años ante la selección mexicana.

SV