México es un país hermano de todos, las puertas van a estar abiertas: Salvador Escobar

El cambio de sede de la Serie del Caribe 2026 dejó inconforme al país que, originalmente, sería el anfitrión, por lo que la asistencia de Venezuela a la ciudad de Guadalajara está pendiente.

Sin embargo, Salvador Escobar, presidente de la LMP, aseguró que mantendrán abierta la invitación para el equipo campeón de la liga venezolana, ya que México es un país hermano de los sudamericanos.

“No fue una decisión fácil, el cambio es difícil. Por supuesto que hay una posición muy firme de nuestros hermanos venezolanos y más cuando ya queda poco tiempo, pero nosotros nos quedamos abiertos con la invitación a que vengan".

“México es un país hermano de todos, entonces aquí las puertas van a estar abiertas. Insisto que el proceso no está siendo fácil para Caracas, pero hay buena comunicación y si hubiera ese interés de participar por supuesto que Guadalajara va a estar abierto a que así suceda en el calendario del torneo”, señaló Escobar.

Asimismo, el dirigente dejó en claro que otras metrópolis mexicanas mostraron interés para albergar el evento caribeño: “Por supuesto que hubo otras sedes que levantaron la mano, particularmente Culiacán o Mazatlán. Hay otras que, por la cercanía o la posibilidad de albergar una Serie del Caribe, no eran elegibles.”

Por su parte, Íñigo González, presidente ejecutivo de los Charros de Jalisco, enalteció la buena gestión que hubo entre los diez clubes de la LMP para definir a Guadalajara como la ciudad sede.

“Yo estoy muy orgulloso de la manera en cómo llevamos la comunicación clara, abierta y amigable entre los diez miembros de la Liga Mexicana del Pacífico. Fueron 72 horas para comentar el proceso y, a nombre de mi familia, agradezco la total claridad y apertura para que esto sí sucediera. Aquí fue se puso por encima el béisbol, al aficionado, a México, a la Liga, y después vinieron decisiones seguras”, agregó González.

