Gustavo Ferrareis sabe que en Atlas no alcanza con cumplir. El defensor rojinegro realiza la pretemporada con el equipo en la Riviera Maya con la consigna de sostener y elevar el nivel mostrado en el torneo anterior, donde su rendimiento fue discreto en forma, pero regular en fondo, incluso por encima del promedio general de un equipo que nunca terminó de despegar.

En su segundo torneo con los Zorros, el lateral derecho entiende que el margen de tolerancia se reduce y que la regularidad ya no es un punto de llegada, sino una obligación mínima. “Me siento muy bien, muy feliz. Estoy muy contento de empezar y con muchas ganas de lograr grandes cosas esta temporada”, señaló Ferrareis, consciente de que el Clausura 2026 exige una versión más determinante de cada elemento del plantel.

Al hacer un balance de su primer certamen en la institución, el defensor fue mesurado, pero firme. Reconoció continuidad y adaptación, dos factores que le permitieron sostenerse en el cuadro titular de Diego Martín Cocca.

“A pesar de que fue mi primer torneo aquí, creo que individualmente fue bueno, pude jugar muchos minutos. El grupo también estuvo muy bien fuera de la cancha, muy unido, y eso nos queda como aprendizaje para este torneo”, apuntó.

Ferrareis también destacó el entorno interno del club, un aspecto que, sin ser visible en la cancha, influye directamente en el rendimiento. “Desde el primer día me recibieron muy bien, me sentí como si ya llevara mucho tiempo aquí. El grupo te hace sentir parte y eso facilita todo”, explicó.

La pretemporada, afirmó, marcará el tono del semestre. En un equipo que quedó corto en intensidad y constancia durante el torneo pasado, el trabajo físico y mental es innegociable. “Siempre se dice que lo que haces en la pretemporada lo llevas durante todo el torneo. Si trabajamos al 100, cuidándonos, alimentándonos bien y descansando, los partidos y entrenamientos después se hacen un poco más fáciles”, sentenció.

Los objetivos están claros y no admiten medias tintas. “Queremos llegar a la Liguilla y, obviamente, ser campeones. Duele ver desde afuera que pudimos estar ahí peleando, pero eso nos deja un aprendizaje”, afirmó. En lo personal, Ferrareis fue directo: aportar más en ataque. “Más asistencias y más goles, que fue lo que faltó un poco el torneo pasado”.

Atlas afina detalles en la Riviera Maya con la presión latente. El debut en el Clausura 2026 será el 9 de enero ante Puebla en el Estadio Jalisco. Ahí comenzará, para Ferrareis y los Zorros, la verdadera prueba.

SV