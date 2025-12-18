Tras los conflictos políticos que persisten en Venezuela y ante la imposibilidad de que Puerto Rico, República Dominicana y México acudieran a dicho territorio, la Serie del Caribe 2026 cambió de sede de manera oficial. El certamen más importante del béisbol invernal ya no se celebrará en el país sudamericano y ahora tendrá como escenario el Estadio Panamericano de Guadalajara, Jalisco.

En días anteriores la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó sobre que las ligas miembro de México, Puerto Rico y República Dominicana no se encontraban en capacidad de asistir a la Serie del Caribe, en caso de que se realizara en Venezuela. Ante esto, surgió la urgencia de cambiar de sede o el evento no podría llevarse a cabo.

Este jueves, y después de tres días de intensas pláticas para definir el nuevo lugar, se oficializó que la competencia caribeña se trasladará a la casa de los Charros de Jalisco, tal y como sucedió en 2018. En conferencia de prensa, Salvador Escobar, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), aseguró que se priorizaron ciertas claves para la elección de la plaza, siendo la Perla Tapatía la que cumplía con todos los criterios necesarios.

“Hemos estado trabajando de forma permanente para poder definir, de los países miembros, quiénes estaríamos en condiciones de hacernos cargo de una Serie del Caribe. Se priorizaron dos cosas, primero ver dónde están las condiciones óptimas dada la premura, y segundo, priorizamos para la afición, que quedara en una sede de los países miembros. Con base en eso, México levantó la mano porque nuestra región puede albergarlo. Todavía ayer estuvimos trabajando, hoy por la mañana, y primero se llegó a la resolución con la Confederación y con el Comisionado de que la sede se quedara en México.”

“Se determinó hace un momento que la sede se quedara en Guadalajara, en casa de los Charros de Jalisco. Estamos contentos de poderles transmitir esta noticia que ha sido sorpresiva y un poco acelerada, pero ya saben que somos México, somos grandes anfitriones, y como Liga Mexicana del Pacífico, estamos muy contentos de que la Confederación y el resto de los miembros hayan aceptado”, mencionó el dirigente.

La Serie del Caribe se realizará del 1 al 7 de febrero y estará conformada por los campeones de las ligas de República Dominicana, Panamá y Puerto Rico. Ante la negativa por parte de Venezuela de no hacer el viaje a suelo azteca, y para cubrir la vacante, en su lugar México tendrá dos representantes con los equipos A y B, mismos que serán el campeón y subcampeón de la temporada 2025/26 de la LMP, así lo comunicó Alberto González, director general de los Charros de Jalisco.

“En esta Serie del Caribe vamos a contar con cinco equipos, los cuales van a ser República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, México A y México B. Por primera vez, vamos a tener dos equipos mexicanos representados en la competencia. Estos van a ser el campeón y subcampeón de esta temporada que terminará los últimos días de enero del 2026.”

“El formato será el mismo que se utilizó en Mexicali en este año. Primero, se jugará el Round Robin, el cual consiste en que todos jueguen contra todos, después se llevarán a cabo las Semifinales y luego la Final para conocer al campeón”, explicó Alberto.

Pese a que, en estos momentos, Venezuela se ha negado a participar en la próxima edición de la Serie del Caribe, se afirmó que la invitación queda abierta para que pueda competir en la capital jalisciense y, en caso de que acceda, México sólo estaría representado por la novena campeona.

“Si reconsiderará y asistiera Venezuela, ellos tienen prioridad. Aceptaríamos que viniera el equipo venezolano y que fuéramos los cuatro países oficiales que conforman la Confederación del Caribe y Panamá estaría como el quinto invitado, eso dejaría fuera al segundo equipo mexicano. Sin embargo, a día de hoy, la realidad es que Venezuela no está aceptando venir.”

“Sabíamos que iba a estar complicado para ellos una participación fuera donde fuera la Serie del Caribe, pero nosotros hemos estado con el canal de comunicación abierto con ellos. Además, insistimos en que tenemos que trabajar juntos para la Confederación y en ese sentido creo que México se ha caracterizado siempre por eso y esta vez no es será la excepción”, manifestó González.

SV