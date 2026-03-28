Jannik Sinner va a la Final del Abierto de Miami

Jannik Sinner se ausentó del Abierto de Miami hace un año mientras purgaba una suspensión de tres meses después de dar positivo por una sustancia prohibida.

Ahora, el italiano de 24 años está a punto de ganar su segundo título de este torneo en tres años y convertirse en el primer hombre en conquistar el “Sunshine Double” desde Roger Federer en 2017.

Sinner, segundo del ranking mundial, avanzó a la final del Abierto de Miami ayer, con una victoria por 6-3 y 7-6 sobre el cuarto, Alexander Zverev, en el Hard Rock Stadium.

El italiano, quien conectó 15 aces, ha vencido a Zverev siete veces seguidas y ha ganado un récord de 32 sets consecutivos en la serie ATP Masters 1000. Especialista en canchas duras, Sinner conquistó la primera etapa del Sunshine Double el 15 de marzo cuando superó a Daniil Medvedev en Indian Wells.

Sinner será un amplio favorito mañana, cuando enfrente Jiri Lehecka, preclasificado 21, en la final. Ha ganado 11 duelos seguidos en Miami desde 2024.

Capturó el Abierto de Miami 2024 pero no se le permitió defender su título.