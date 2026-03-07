Luchador Konnan no murió; sufrió amputación de una pierna

Los rumores sobre Konnan, figura de la lucha libre en los años 90, alcanzaron un punto álgido ayer, cuando Kung Fu Jr., uno de sus rivales más acérrimos, lo dio por muerto.

"En paz descanse este luchador que sepultó parte de la lucha libre mexicana, una porquería de ser humano y mediocridad de este bello deporte. En paz descanse", escribió con sarcasmo en su página de Facebook.

La supuesta muerte de Konnan no fue confirmada por ningún medio, y una posterior publicación de Kung Fu Jr., generada con IA, en la que mostraba a Konnan dentro de un ataúd, dejó claro que se trataba de una broma de mal gusto.

Sin embargo, persisten versiones de que Konnan atraviesa por un difícil momento de salud.

El Potro de Acero en el Ring, comunicador en redes sociales dedicado a la lucha libre, mencionó el jueves que Carlos Santiago Espada (nombre real de Konnan) se encontraba muy delicado de salud y hospitalizado en San Diego por complicaciones de enfermedades crónicas, lo que habría llevado a la amputación de una de sus piernas. Según esta misma fuente, su otra extremidad estaba "muy comprometida".

La noticia de la amputación también fue difundida por El Planchitas, reportero de lucha libre:

"Puedo confirmar que a Carlos Santiago Espada (62 años) le amputaron una pierna. Desde hace tiempo la estrella de Triple A arrastra diferentes problemas de salud que lo tienen en un estado delicado en San Diego, Estados Unidos. Esta es una de las razones por las que lleva meses ausente de los eventos de la Caravana Estelar, ahora propiedad de WWE", afirmó en Facebook.

Konnan es una de las mayores figuras de la lucha libre en México y Estados Unidos. Su enorme popularidad lo llevó a debutar como rapero con el disco La ley de Konnan, lanzado en 1992.

En 1993 impuso un récord de asistencia de 48 mil personas cuando enfrentó a Cien Caras, su mayor rival, en la Plaza de Toros México en una lucha "carrera contra carrera".

Konnan perdió ese combate, pero regresó al año siguiente con gran éxito.

Formó parte del trío Los Gringos Locos y forjó una nueva rivalidad con el Perro Aguayo, de quien antes había sido compañero.

Fue un personaje recurrente en diversos eventos de Asistencia Asesoría y Administración (AAA) hasta la reciente adquisición de esta empresa por la WWE, en 2025. Su ausencia bien puede explicarse por los mismos problemas de salud.