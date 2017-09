¿Última llamada para Chivas?

Chivas tiene, tal vez, la última llamada ante Tigres, rival al cual debe ganarle si es que quiere mantener viva la esperanza de pelear una calificación, ya que una derrota deja con mínimas posibilidades al actual campeón de meterse a refrendar su título entre los ocho mejores de la Liga MX.

Para este duelo, en el cual los felinos aguardan con ansias porque tienen clavada la espina de la Final en el campeonato pasado, el técnico rojiblanco Matías Almeyda realizaría hasta tres modificaciones en busca de despertar a su equipo.

En la defensa central Jair Pereira quedó descartado para el duelo ante Tigres. En la media cancha se daría el regreso de Orbelín Pineda desde el arranque del encuentro, de igual manera sucedería con Carlos Cisneros y Alan Pulido, quienes estarían refrescando la ofensiva.

Los rojiblancos tienen un panorama complicado, ya que de los 21 puntos que le restan al campeonato, deben sumar mínimo cinco triunfos y un empate, para llegar a los 25, con los cuales tendrían oportunidad de meterse a la Fiesta Grande. Pueden perder uno, pero el margen de error es nulo de ahí en adelante.

Hoy, el actual campeón tiene nueve unidades, que le da el lugar 14 de la tabla general, mientras que el rival Tigres está ubicado en la cuarta posición con 16 unidades, a tres del segundo lugar que es Toluca con 19 puntos. Monterrey está robando la Liga al encabezar la general con 23 unidades y está a un triunfo de amarrar su calificación.

Alan Pulido, pese a que le falta ritmo futbolístico, tiene toda la disposición de arrancar porque físicamente está en buenas condiciones y quiere colaborar dentro del campo, tras haber jugado 45 minutos el partido pasado.

“Estoy muy contento por haber tenido mis primeros 45 minutos del torneo. Entré para intentar brindar mayor intensidad y que el equipo corriera más, físicamente me sentí bien, aunque me falta ritmo de partido, pero estoy feliz por haber regresado. En el segundo tiempo ante Lobos la situación cambió completamente, tuvimos mayor dinámica e intensidad y se notó, mientras mostremos esa cara no habrá quién nos pare, por lo que hay que trabajar para consolidarlo y ahora hay que pensar en Tigres”.

Hay un hombre clave para cada equipo. Por Chivas Rodolfo Pizarro ha marcado en tres ocasiones y asistido en dos; y por los felinos, Enner Valencia es el jugador a cuidar con especial atención ya que ha sumado hasta ahora seis tantos.

PARA SABER

Chivas llega a este duelo tras caer ante Lobos 2-1 en casa, mientras los Tigres derrotaron a domicilio a Xolos por la mínima diferencia.

LAS CIFRAS

14 es el sitio de Chivas, con nueve puntos en 10 encuentros.

4 lugar es Tigres con 16 puntos en nueve partidos.