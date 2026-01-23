Este viernes 23 de enero de 2026 trae consigo una cartelera de partidos de futbol suficiente para amenizar el inicio del fin de semana. Los encuentros disponibles permiten disfrutar de la acción en vivo desde cualquier lugar, gracias a la diversidad de opciones de transmisión disponibles.Con el objetivo de facilitar la planificación de tu agenda, se ha preparado una guía completa con todas las alternativas para ver cada partido, incluyendo televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. Consulta los horarios y las distintas formas de acceso para no perder detalle de la jornada y seguir la pasión del futbol en vivo.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF