Este viernes 23 de enero de 2026 trae consigo una cartelera de partidos de futbol suficiente para amenizar el inicio del fin de semana. Los encuentros disponibles permiten disfrutar de la acción en vivo desde cualquier lugar, gracias a la diversidad de opciones de transmisión disponibles.

Con el objetivo de facilitar la planificación de tu agenda, se ha preparado una guía completa con todas las alternativas para ver cada partido, incluyendo televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. Consulta los horarios y las distintas formas de acceso para no perder detalle de la jornada y seguir la pasión del futbol en vivo.

Partidos hoy viernes 23 de enero de 2026 Liga Expansión MX EN VIVO

Mineros Zacatecas vs Club Atlético La Paz | 19:00 | Canal por confirmar |

Tepatitlán FC vs CD Tapatío | 19:00 | AYM Sports |

Partidos hoy viernes 23 de enero de 2026 La Liga EN VIVO

Levante vs Elche | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 23 de enero de 2026 Serie A EN VIVO

Inter de Milán vs Pisa Sporting Club | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos hoy viernes 23 de enero de 2026 Ligue 1 EN VIVO

Auxerre vs PSG | 13:00 | FOX One |

Partidos hoy viernes 23 de enero de 2026 Bundesliga EN VIVO

St. Pauli vs Hamburger SV | 13:30 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

