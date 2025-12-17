Este miércoles se dio a conocer la lista de jugadores convocados por Chivas para iniciar los trabajos de pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026, en la que resaltaron las ausencias de Alan Pulido, Erick Gutiérrez y Alan Mozo. Los tres futbolistas no fueron contemplados por el director técnico Gabriel Milito, por lo que su salida de la institución es inminente, ya sea en calidad de préstamo o mediante una venta definitiva.

Uno de los principales factores que influyeron en esta decisión es la intención de la directiva rojiblanca de realizar una reducción significativa en la masa salarial del plantel. Pulido, Gutiérrez y Mozo se encontraban entre los jugadores mejor pagados del equipo, junto con Javier Hernández, quien también dejó recientemente la institución.

Aunado al tema económico, ninguno de los tres futbolistas fue considerado por Milito en la etapa final del torneo pasado. La falta de minutos y la pérdida de protagonismo generaron el deseo de recuperar la titularidad; sin embargo, el estratega argentino optó por no incluirlos dentro de su proyecto deportivo.

Erick Gutiérrez, de capitán a recambio

Durante el último semestre, Erick Gutiérrez disputó 13 partidos: 12 en fase regular y uno en liguilla, acumulando 688 minutos, con dos asistencias y sin goles. Su torneo se vio marcado por una lesión sufrida en la Jornada 8, durante el Clásico Nacional, la cual lo dejó fuera de cinco encuentros consecutivos. Esa ausencia resultó determinante para que perdiera la titularidad y pasara de ser capitán a un jugador de rotación.

En total, “Guti” disputó 88 encuentros con Chivas, registrando cinco goles y cuatro asistencias. Entre sus posibles destinos se encuentra la MLS, específicamente el San Diego FC, que ha mostrado interés en el mediocampista.

Alan Mozo, un semestre marcado por las lesiones

El caso de Alan Mozo también refleja un semestre para el olvido. El defensor únicamente participó en cinco partidos, tres de temporada regular y dos de liguilla, sumando 174 minutos y una asistencia. Inició el proceso de Gabriel Milito desde la banca y, posteriormente, sufrió una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de actividad durante 11 encuentros.

Tras su regreso, permaneció dos juegos más en el banquillo y solo tuvo participación como relevo en la recta final del campeonato. En su paso por el Guadalajara, Mozo acumuló 118 partidos, con cuatro goles y nueve asistencias. León y Pachuca aparecen como posibles destinos, clubes que ya habían sondeado su fichaje en el mercado anterior.

Alan Pulido, una segunda etapa sin brillo

Por su parte, Alan Pulido se convirtió en el ejemplo de que las segundas etapas no siempre son exitosas. En el último semestre, el delantero disputó únicamente seis partidos: cinco en fase regular y uno en liguilla, con un total de 262 minutos.

Las constantes indisciplinas marcaron su etapa final con Chivas, ya que no fue convocado en ocho ocasiones y en cuatro encuentros permaneció en la banca, acumulando 11 partidos sin actividad por decisión técnica. En su segunda etapa con el Rebaño, “Puligol” jugó 16 encuentros, sumando 797 minutos y apenas dos anotaciones.

La MLS se perfila nuevamente como su destino más viable, liga en la que ya se consolidó como jugador franquicia y donde varios equipos han mostrado interés en contratarlo.

