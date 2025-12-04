Los Charros de Jalisco dominaron a los Venados en el estadio Panamericano para llevarse la victoria 4-1 en el tercer juego y barrer en la serie a los Mazatlecos. Los tapatíos tomaron el control del juego desde temprano y no permitieron que los visitantes encontraran ritmo, combinando oportunas carreras con jugadas defensivas clave que sellaron la victoria.

Los Charros abrieron la pizarra en la segunda baja cuando Julián Ornelas llegó al plato gracias a un elevado de sacrificio de Tirso Ornelas. Turnos después, Reynaldo Rodríguez amplió la ventaja con un sólido jonrón por el jardín izquierdo, un batazo de dos carreras que también llevó a Jared Serna hasta home, colocando el marcador 3-0 a favor de Jalisco.

En la tercera alta, José Gaitán se ponchó tirándole y Juan Kirk conectó un sencillo al jardín derecho, pero la defensa de Charros respondió con una doble matanza: un rodado de Fabricio Macías permitió a Michael Wielansky asistir en segunda y a Reynaldo Rodríguez completar el out en primera, retirando a Kirk y a Macías.

En la cuarta baja, los Charros ampliaron su ventaja. Connor Hollis abrió con un sencillo y luego se robó la segunda base, avanzando más tarde a tercera tras un error en el tiro del receptor Juan Kirk. Reynaldo Rodríguez conectó un doble por reglas de terreno con elevado al jardín izquierdo-central, lo que permitió que Hollis anotara y colocara el marcador 4-0 a favor de Charros.

Más tarde, en la séptima entrada, Charros volvieron a brillar en defensa con otra doble matanza; un rodado de Macías fue convertido en doble jugada por el campocorto Jared Serna, asistiendo a primera base sobre Reynaldo Rodríguez y dejando fuera a Kirk en segunda y a Macías en primera.

En la última entrada Mazatlán consiguió su única carrera de la noche. Carlos Tirado conectó un sencillo de línea al jardín derecho ante Tirso Ornelas, lo que permitió que Andrés Álvarez anotara. Pese a la reacción, el cuadro visitante no pudo conseguir meterse en el juego y regresó a casa con las manos vacías.

Este viernes 5 de diciembre Charros de Jalisco visitará a Naranjeros de Hermosillo en el primer juego de la serie que se disputará en el estadio Fernando Valenzuela, a las 20:30 horas.