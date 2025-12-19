Un intenso duelo de pitcheo se vivió este jueves en el estadio Panamericano entre los Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán. Sin embargo, fue la novena de Benjamin Gil la que se presentó más contundente a la ofensiva para imponer sus condiciones por una reñida pizarra de 3-2 y conseguir la barrida ante los culichis.

En un apretado duelo desde la lomita, fueron los Charros quienes consiguieron hacer daño primero a través de un sencillo productor de Julián Ornelas que madrugó la serpentina de Aldo Montes para impulsar a Bligh Madris a tierra prometida.

Para la segunda entrada, Jalisco volvió a mostrarse certero gracias a un out forzado de Michael Wielansky que le permitió a Luis Martínez tocar el plato para duplicar la ventaja.

Del lado defensivo, Luis Payán realizó una destacable labor a lo largo de cinco innings y un tercio en los que toleró seis imparables, tres pasaportes y abanicó a cuatro rivales. Aunque, no se pudo ir limpio, ya que en el tercer capítulo, Dwight Smith Jr. pudo descifrar sus lanzamientos para sacar un sencillo que le concedió a Culiacán recortar distancias.

A su relevo, se presentó César Gómez, quien mantuvo a raya a los peloteros guindas. No obstante, cuando su lugar fue tomado por Zac Rosscup, los culichis lograron meterle tensión al juego tras igualar la pizarra con un hit de Ichiro Cano que terminó con Orlando Martínez timbrando en la caja registradora.

Dentro del inmueble zapopano el ambiente se sentía pesado y cargado de nerviosismo. Ambas novenas brindaron un espectáculo sobre el montículo y cualquier descuido sería lapidario. Para fortuna de los locales, Bligh Madris fue indiferente ante la presión que recaía sobre sus hombros y con un batazo por la intermedia produjo la carrera del triunfo con Alejandro Osuna tocando el pentágono.

Finalmente, Mario Meza fue el encargado de finiquitar el encuentro y no fue una tarea sencilla. El lanzador concedió tres bases por bolas y, por instantes, la amenaza guinda era intimidante. Pero, Meza no se achicó ante el reto y supo resolver con categoría para conseguir una barrida importante que influye directamente en las aspiraciones de Jalisco por escalar posiciones en el standing general.

Ahora a los Charros les tocará jugar en condición de visitantes contra Tucson Baseball Team, pero por el problema de visados que presenta el equipo de Arizona, la serie se realizará en Zapopan a partir de este viernes 19 de diciembre a las 19:30 horas.