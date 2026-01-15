Con un relevo para el olvido de Jared Wilson en la onceava entrada, los Águilas de Mexicali dejaron tendidos a los Charros de Jalisco y se impusieron por 6-5 en el juego 3 de las semifinales, disputado en el Estadio Nido de los Águilas, para descontar en la serie y colocarla 2-1.

El duelo fue cerrado y de alta tensión durante gran parte de la noche, pero se definió en extrainnings, cuando Wilson perdió completamente el control del montículo. El estadounidense otorgó tres pasaportes que llenaron las bases y abrieron la puerta a la carrera de la diferencia. Posteriormente, Yadir Drake elevó de sacrificio y permitió que Marco Jaime timbrara desde la antesala la rayita definitiva, provocando el estallido de júbilo en las gradas.

Charros sufrió desde temprano con su pitcheo abridor. Luis Iván Rodríguez no logró asentarse en el centro del diamante y fue castigado por la ofensiva local, permitiendo cinco anotaciones en cuatro entradas y un tercio de labor, lo que obligó al cuerpo técnico a recurrir prematuramente al bullpen.

Pese a ello, la novena albiazul mostró capacidad de respuesta y nunca dejó de pelear. Su ofensiva tuvo que remar contracorriente durante todo el compromiso, hasta que en la séptima entrada encontró el batazo que cambió el rumbo del juego. Alex Osuna conectó un cuadrangular que igualó la pizarra y silenció momentáneamente el Nido, devolviendo la esperanza a los visitantes.

A partir de ahí, los relevistas de ambos conjuntos colgaron ceros y mantuvieron el empate en un duelo de nervios que se extendió más allá de las nueve entradas reglamentarias. Sin embargo, en la onceava, el descontrol de Wilson terminó por inclinar la balanza.

Con este resultado, Mexicali se mantiene con vida en la serie, mientras que Charros dejó escapar una oportunidad valiosa de ampliar su ventaja. Este jueves 15 de enero se llevará a cabo el cuarto juego a las 21:30 horas.

