Futbol hoy 16 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El futbol sigue con todo este viernes 16 de enero de 2026, ¡y viene cargado de partidos! La jornada se ve emocionante, con promesa de muchos goles e intensidad, perfecta para disfrutarla desde la comodidad de casa o en el dispositivo favorito.

Para que no te pierdas ni un solo encuentro de sus equipos, se han reunido todas las opciones de transmisión. Podrá verlos en tele abierta, de paga o en varias plataformas de streaming. Estos son los horarios y dónde sintonizar cada juego.

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – Liga MX EN VIVO

  • Mazatlán vs Monterrey | 21:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tapatío vs Venados | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Alebrijes Oaxaca vs Atlético Morelia | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Correcaminos vs Club Atlético La Paz | 19:00 | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Dorados de Sinaloa vs Mineros Zacatecas | 21:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs Pachuca | 15:45 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Pumas vs Mazatlán | 18:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Atlas vs Xolos | 19:00 | FOX One, Tubi |
  • Juárez vs San Luis | 19:00 | FOX One, Tubi, FOX |
  • León vs Tigres | 21:06 | FOX One, Tubi |

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – LaLiga EN VIVO

  • Espanyol vs Girona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

  • Pisa Sporting Club vs Atalanta | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – Ligue 1 EN VIVO

  • AS Monaco vs Lorient | 12:00 | FOX One, FOX |
  • PSG vs Lille | 14:00 | FOX One |

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – Bundesliga EN VIVO

  • Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt | 13:30 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

