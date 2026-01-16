El futbol sigue con todo este viernes 16 de enero de 2026, ¡y viene cargado de partidos! La jornada se ve emocionante, con promesa de muchos goles e intensidad, perfecta para disfrutarla desde la comodidad de casa o en el dispositivo favorito.

Para que no te pierdas ni un solo encuentro de sus equipos, se han reunido todas las opciones de transmisión. Podrá verlos en tele abierta, de paga o en varias plataformas de streaming. Estos son los horarios y dónde sintonizar cada juego.

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – Liga MX EN VIVO

Mazatlán vs Monterrey | 21:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Venados | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Alebrijes Oaxaca vs Atlético Morelia | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Correcaminos vs Club Atlético La Paz | 19:00 | ESPN 4, Disney+ Premium |

Dorados de Sinaloa vs Mineros Zacatecas | 21:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – Liga MX Femenil EN VIVO

Cruz Azul vs Pachuca | 15:45 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Pumas vs Mazatlán | 18:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Atlas vs Xolos | 19:00 | FOX One, Tubi |

Juárez vs San Luis | 19:00 | FOX One, Tubi, FOX |

León vs Tigres | 21:06 | FOX One, Tubi |

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – LaLiga EN VIVO

Espanyol vs Girona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

Pisa Sporting Club vs Atalanta | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – Ligue 1 EN VIVO

AS Monaco vs Lorient | 12:00 | FOX One, FOX |

PSG vs Lille | 14:00 | FOX One |

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 – Bundesliga EN VIVO

Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt | 13:30 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

