Kim Seung-gyu, el portero de Corea que prefirió el Mundial 2026 sobre el nacimiento de su hija

Mientras millones de aficionados siguen de cerca cada partido del Mundial 2026 , una historia personal ha llamado la atención más allá de los resultados y las estadísticas.

Se trata de Kim Seung-gyu, experimentado guardameta de Corea del Sur, quien tomó una de las decisiones más difíciles de su vida al elegir representar a su país en la Copa del Mundo en lugar de acompañar a su esposa durante el nacimiento de su primera hija.

A sus 35 años, el arquero surcoreano enfrenta un momento que mezcla orgullo profesional, sacrificio familiar y la presión de competir en el torneo más importante del futbol internacional.

El Mundial 2026 y una decisión que marcó su vida

El pasado 4 de junio, mientras la selección de Corea del Sur ya se encontraba concentrada en México para disputar la Copa del Mundo, la esposa del futbolista, la reconocida modelo Kim Jin-kyung, dio a luz a la primera hija de la pareja.

La distancia impidió que el guardameta estuviera presente en uno de los momentos más importantes de su vida personal. En lugar de acompañar el nacimiento, Kim Seung-gyu tuvo que conformarse con conocer a su bebé a través de una videollamada desde la concentración mundialista.

Pese a lo complicado de la situación, el arquero ha dejado claro que no se arrepiente de la decisión tomada. Para él, disputar una nueva Copa del Mundo representaba una oportunidad irrepetible, especialmente después de los difíciles años que atravesó debido a las lesiones.

Una historia de amor interrumpida por el futbol

Kim Seung-gyu y Kim Jin-kyung contrajeron matrimonio el 17 de junio de 2024 en Seúl. Meses después compartieron públicamente la noticia de que esperaban a su primera hija, una etapa que vivieron con entusiasmo y que coincidió con la preparación del futbolista para el Mundial.

Sin embargo, el calendario terminó jugando en contra. El nacimiento ocurrió justo cuando la selección surcoreana ya se encontraba instalada en territorio mexicano, obligando a la pareja a vivir ese momento histórico a miles de kilómetros de distancia.

Desde Corea del Sur, la modelo expresó públicamente su apoyo al arquero y recordó el duro camino que recorrió para volver a competir al máximo nivel.

Las lesiones que casi lo obligan a retirarse

La presencia de Kim Seung-gyu en el Mundial 2026 estuvo lejos de ser una garantía. Durante los últimos años sufrió severas lesiones de rodilla que lo alejaron de las canchas durante largos periodos y pusieron en duda la continuidad de su carrera.

En varios momentos llegó a considerar seriamente el retiro profesional, pero logró recuperarse física y mentalmente para regresar al máximo nivel.

Su paso por el FC Tokyo fue clave para recuperar confianza, ritmo competitivo y volver a convertirse en una pieza fundamental de la selección nacional.

Gracias a esa recuperación, logró integrar la convocatoria mundialista y convertirse, junto con el capitán Son Heung-min, en uno de los pocos futbolistas surcoreanos presentes en cuatro Copas del Mundo.

El error ante México que cambió el partido

La noche del 18 de junio en el Estadio Guadalajara fue especialmente complicada para el guardameta.

Al inicio de la segunda mitad, un balón aéreo generado tras un remate de Raúl Jiménez provocó una confusión dentro del área surcoreana. En su intento por quedarse con la pelota, Kim Seung-gyu chocó con su compañero Lee Gi-hyuk y perdió el control del balón.

La jugada fue aprovechada por Luis Romo, quien apareció para empujar el esférico al fondo de la portería y marcar el único gol del encuentro.

La anotación terminó otorgándole a México una victoria por 1-0 y dejó a Corea del Sur en una situación comprometida dentro del Grupo A.

Corea del Sur aún sueña con avanzar

A pesar de la dolorosa derrota frente al conjunto mexicano, las posibilidades de clasificación para Corea del Sur siguen vivas.

El equipo asiático disputará su último partido de la fase de grupos el próximo 24 de junio ante Sudáfrica en Monterrey, un encuentro que definirá su permanencia en el torneo.

Para Kim Seung-gyu, ese compromiso representa mucho más que un simple partido. Después de superar lesiones, perderse el nacimiento de su hija y asumir el peso de una derrota dolorosa, todavía tiene la oportunidad de darle un sentido deportivo al sacrificio realizado.

Mientras tanto, en Seúl, una recién nacida espera el momento de conocer en persona a su padre, quien continúa luchando por cumplir uno de los últimos grandes sueños de su carrera futbolística.

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