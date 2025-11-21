José Ramón Fernández lanza dura crítica contra la directiva de Pumas

El director técnico del Club Universidad, Efraín Juárez, le da vueltas al asunto, le cuesta trabajo aceptar que fracasó en su primer torneo al frente de los Pumas , pero la prensa y su afición no comparte del todo lo dicho por el estratega mexicano.

José Ramón Fernández, reconocido e histórico periodista de ESPN, lanzó una dura crítica luego de que el cuadro auriazul cayera en el Play-in ante los Tuzos de Pachuca y se quedara sin Liguilla en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

"Tremendo fracaso de Pumas, no solamente en el partido de ayer sino en toda la temporada. Le cobraron factura los refuerzos de mala calidad, una deficiente planeación y la entrega de carta abierta a Efraín Juárez para hacer lo que se le antojara", escribió en su cuenta de X.

José Ramón no dudó en señalar a los que para él son los "culpables" del nuevo fracaso universitario y que se suma a la seguidilla de caídas desde 2011, año en el que ganaron su último título.

"Pumas debe regresar a sus orígenes. El patronato debe renunciar no ha servido para nada", agregó el ex de TV Azteca.

Pumas perdió en el estadio Hidalgo y con ello se despidieron del año sin gloria, pero con "muchos aprendizajes", como aseguró el extécnico del Atlético Nacional, luego de la derrota (3-1) ante Pachuca.

