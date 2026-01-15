John Harbaugh y Giants negocian convenio

John Harbaugh y los Giants de Nueva York están trabajando en un acuerdo para convertirlo en el entrenador en jefe del equipo. Las negociaciones están en curso, pero se espera que Harbaugh termine en Nueva York.

Se entrevistó en persona con los Giants ayer. Pasó horas en las instalaciones del equipo en East Rutherford, Nueva Jersey. Se creía que el estratega, alguna vez ganador del Super Bowl con los Ravens de Baltimore, era el principal candidato de Nueva York en la búsqueda del sucesor permanente de Brian Daboll.

Despedido por los Ravens tras perderse los playoffs debido a un intento de gol de campo fallido en el último segundo del final de la temporada, Harbaugh está en camino de elegir a los Giants sobre otros posibles destinos, incluidos Tennessee y Atlanta.

Los Ravens llegaron a los playoffs 12 veces con Harbaugh a cargo y ganaron el Super Bowl en la temporada 2012, un año después del campeonato más reciente de los Giants.