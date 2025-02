La FMF denuncia amaño de partidos, pero podría no proceder ante la Fiscalía

La denuncia presentada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por amaños de partidos en la Liga Premier y la Liga de Expansión podría no proceder, ya que en México actualmente no existe una legislación que sancione esta práctica en el ámbito penal.

De acuerdo con un abogado penal, consultado por este medio y quien prefirió mantenerse en el anonimato, el amaño de partidos no está tipificado como delito en el Código Penal Federal ni en la Ley General de Cultura Física y Deporte, lo que impediría que las autoridades judiciales actúen en consecuencia.

“En materia de derecho penal, las leyes deben ser exactas y no pueden aplicarse por analogía. Si no está legislado, no puede haber delito”, explicó el especialista.

El escándalo en estas divisiones del futbol mexicano llevó a que la FMF sancionara a siete jugadores con un acumulado de 57 años de castigo.

Sin embargo, en su comunicado oficial, el organismo reconoció que apenas presentará una iniciativa para legislar este tema, lo que refuerza la postura del abogado respecto a la falta de un marco legal que permita procesar a los involucrados.

El especialista advirtió que, en este contexto, la denuncia interpuesta por la FMF podría ser solo una estrategia para calmar la polémica.

Además, señaló que el problema radica más en temas fiscales relacionados con las apuestas en sitios no autorizados, más que en la manipulación de partidos en sí.

Finalmente, el litigante subrayó que cualquier persona puede presentar una denuncia, pero que su éxito dependerá de los fundamentos legales que la respalden.

La FMF, encabezada por Ivar Sisniega, ha tomado medidas serias ante esta situación. IMAGO7/S. Laureano

Caso inédito en México

Diez días después de suspender a siete jugadores por presunto amaño de partidos de la Tercera División y de la Liga de Expansión, la Federación Mexicana de Futbol anunció que presentará una denuncia por esos hechos ante la Fiscalía General de la República, además de tomar otras medidas para evitar que se repita algo similar.

Seis de los siete futbolistas sancionados militaban en el Real Apodaca de la Liga Premier (Tercera División de México), y uno más en Correcaminos UAT.

Hasta ahora, ni la federación ni los dos clubes involucrados han revelado los nombres de los jugadores. Tampoco dieron a conocer detalles concretos sobre la forma de amaño, si se trató de un partido o de varios.

Un jugador del Apodaca y otro de Correcaminos recibieron suspensiones de 16 años cada uno. Otros tres futbolistas fueron sancionados con siete años y dos deportistas más con dos.

Los involucrados no podrán formar parte del futbol en ningún área deportiva o administrativa, informó el organismo.

Cuando anunció las penas, la Federación Mexicana informó también que notificará a la FIFA sobre los castigos para que se hagan válidos fuera del país, pero no ha recibido respuesta del organismo rector del futbol mundial.

Además, la Comisión Disciplinaria le advirtió a los dos clubes que en caso de reincidencia se iniciará un proceso para desafiliarlos de la Federación Mexicana.

Posturas adoptadas por la FMF tras el caso de partidos “arreglados”

Lo que se hizo

Se sancionó con 57 años de suspensión distribuidos en 7 futbolistas

Se advirtió a los presidentes de las Ligas sobre las consecuencias legales

Se le dio aviso a la FIFA para que la sanción sea internacional

Se redoblará el monitoreo para que no vuelvan a ocurrir casos similares

Se trabaja de cerca con la ONU para tener mejores prácticas

Nuevas acciones