Guía del sorteo del Mundial 2026: ranking, debutantes y anfitriones

Una cifra récord de 64 naciones estarán en el sorteo del Mundial hoy, más del 30% de los miembros de la FIFA. Los jerarcas líderes del futbol insisten en que un torneo más amplio es mejor.

La FIFA amplió su máxima cita de 32 equipos a 48. Se han determinado 42 de las plazas previo a un sorteo en el que se extraerán bolas que representan a las naciones de cuatro bombos. Serán distribuidos a grupos tomando en cuenta que ninguno tenga más de un equipo de la misma confederación. Esa directriz también incluye a las seis plazas que se definirán entre 22 equipos en marzo de 2026 mediante la repesca de la UEFA o del repechaje intercontinental en México.

Se disputarán 104 partidos en lugar de 64 en un Mundial que se inaugurará el 11 de junio en la Ciudad de México y culminará el 19 de julio en las afueras de Nueva York. Se jugará en 16 sedes en toda América del Norte. Setenta y ocho partidos se jugarán en 11 estadios de la NFL, incluidos todos desde los cuartos de final en adelante, 13 serán en México y los 13 restantes en Canadá.

Argentina busca convertirse en la primera nación en repetir como campeona desde Brasil en 1958 y 1962. Se espera que Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, de 40 años, fijen un récord de seis participaciones en los Mundiales.

Al menos cuatro países se han clasificado por primera vez. Cabo Verde (68 en el ranking), Curazao (82), Jordania (66) y Uzbekistán (50) debutarán en un Mundial y cuatro equipos en la repesca podrían convertirse en debutantes: Albania (63), Kosovo (80), Nueva Caledonia (149) y Surinam (123).

Haití está en el torneo por primera vez desde 1974. Austria, Noruega y Escocia lo hacen por primera vez desde 1998.

Después de negociar para celebrar el sorteo en Las Vegas, la FIFA lo llevó al Centro Kennedy para las Artes Escénicas, tomado este año por el presidente Donald Trump y sus seguidores. Se espera que Trump esté en el sorteo junto con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Las estrellas retiradas Tom Brady de la NFL, Shaquille O'Neal de la NBA y Wayne Gretzky de la NHL junto con Aaron Judge, tres veces MVP en Grandes Ligas, estarán en el escenario para el sorteo, que será dirigido por Rio Ferdinand, el excapitán de la selección de Inglaterra, con la presentadora Samantha Johnson.

Brady, O'Neal y Judge son estadounidenses y Gretzky es canadiense, pero no hay un representante deportivo mexicano.

La modelo Heidi Klum copresenta junto con los actores Kevin Hart y Danny Ramírez, y el entretenimiento incluye a Nicole Scherzinger, Andrea Bocelli y Robbie Williams. La FIFA otorgará su propio premio de paz, probablemente a Trump. Eli Manning, exestrella de la NFL, será el anfitrión de la alfombra roja.

Son 64 las delegaciones que asistirán al sorteo. EFE/W. Oliver

El reto de los bombos

En un formato de todos contra todos, los 12 grupos se designan como Grupo A, Grupo B... y así sucesivamente, hasta el Grupo L.

Aquí hay una explicación de cómo funciona el sorteo.

Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos que se rigen por la posición actual en el ranking de la FIFA de cada equipo.

Estados Unidos, México y Canadá, los tres anfitriones, quedaron en el Bombo 1. Eso es una ventaja significativa porque les evita caer a un grupo con varias de las potencias. Ya se ha determinado que México estará en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D.

La novedad es una directriz que impide a España y la campeona vigente Argentina enfrentarse antes de la final en caso de liderar sus grupos, dado que ambos equipos ocupan los primeros dos lugares del ranking. Lo mismo se da con Inglaterra (3) y Francia (4).

Seis de las bolas en el Bombo 4 no corresponden a ningún país específico. Eso se debe a que seis plazas no se determinarán sino hasta marzo.

Aunque los bombos están dispuestos en gran medida en orden descendente de clasificación de la FIFA, todavía hay muchas variantes sobre cuán desafiante podría ser alguno, especialmente porque el Bombo 4 podría incluir a una potencia tradicional como Italia o a un debutante como Curazao.

Distribución de los clasificados

Bombo 1: España (1), Argentina (2), Francia (3), Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9), Estados Unidos (14), México (15), Canadá (27).

Bombo 2: Croacia (10), Marruecos (11), Colombia (13), Uruguay (16), Suiza (17), Japón (18), Senegal (19), Irán (20), Corea del Sur (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26).

Bombo 3: Noruega (29), Panamá (30), Egipto (34), Argelia (35), Escocia (36), Paraguay (39), Túnez (40), Costa de Marfil (42), Uzbekistán (50), Catar (51), Arabia Saudí (60), Sudáfrica (61).

Bombo 4: Jordania (66), Cabo Verde (68), Ghana (72), Curazao (82), Haití (84), Nueva Zelanda (86), Repechaje UEFA A, Repechaje UEFA B, Repechaje UEFA C, Repechaje UEFA D, Repechaje FIFA 1, Repechaje FIFA 2.

* Entre paréntesis, su ubicación en el ranking FIFA.

Las únicas selecciones que conocen fechas y sedes de sus partidos

La revelación completa de sedes y horarios de los partidos quedó programada para el sábado, aunque las fechas de los encuentros para los tres países anfitriones ya se han revelado.

Canadá: 12 de junio (Toronto), 18 de junio (Vancouver) y 24 de junio (Vancouver).

México: 11 de junio (Ciudad de México), 18 de junio (Guadalajara) y 24 de junio (Ciudad de México).

Estados Unidos: 12 de junio (Los Ángeles), 19 de junio (Seattle) y 25 de junio (Los Ángeles).

Transmisión del sorteo

El sorteo de los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrá seguirse en vivo por televisión a través de las señales de:

Canal 2

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX

Canal de YouTube de la FIFA

El evento arranca a las 11:00 horas.