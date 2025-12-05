Hoy viernes 5 de diciembre se respira futbol en todos lados, y no es para menos, ya que en punto de las 11:00 horas tiempo del centro de México se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. El evento de la FIFA tendrá como sede el Kennedy Center, en Washington D. C., Estados Unidos, y reunirá a jefes de Estado, líderes de confederaciones, el presidente de la FIFA y artistas que amenizarán las acciones donde se conocerá el camino de cada selección participante en la justa del próximo verano. Sin embargo, queda la duda de cuándo se conocerán los horarios de los partidos del magno torneo, ya que estos no se revelarán hoy mismo.

Cuándo se revelarán los horarios del Mundial 2026

La FIFA señaló que dará a conocer el calendario de partidos de la Copa Mundial 2026 a través de una transmisión internacional en vivo, también desde Kennedy Center, en Washington D. C., este sábado 6 de diciembre a las 11:00 de la mañana, casi 24 horas después de que el mundo conozca los 12 grupos de cuatro equipos cada uno, que por primera vez tendrán espacio en el torneo que arranca el 11 de junio del próximo año.

Del mismo modo que el sorteo, el anuncio de los horarios será presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y se prevé que esté acompañado en el escenario por Leyendas de la FIFA y en la audiencia por representantes de los 42 equipos que han obtenido su boleto hasta el momento, así como aquellos que aún buscan un lugar en el repechaje.

Además de las horas de los encuentros, también se confirmarán las sedes de los 104 partidos que integran el calendario completo de la competencia.

¿Dónde ver EN VIVO la revelación de los horarios del Mundial 2026?

En su página oficial, la FIFA dice que la transmisión de la revelación de los horarios y sedes de los partidos se podrá ver en vivo a través de sus plataformas oficiales, incluyendo la página oficial FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA; también se pondrá a disposición una señal en vivo para emisoras internacionales, y en el caso de México, esto será posible a través de la plataforma de streaming ViX Premium, el canal de televisión de paga TUDN, y en televisión abierta en Canal 5 y Azteca 7.

Según la FIFA, la versión final del calendario de partidos estará disponible en marzo, una vez que se hayan disputado el torneo de repechaje y ahora sí, estén repartidos los 48 boletos para la Copa del Mundo 2026.

Fecha y hora: Sábado 6 de diciembre, 11:00 horas

Sábado 6 de diciembre, 11:00 horas Sede: Kennedy Center, en Washington D. C., Estados Unidos

Kennedy Center, en Washington D. C., Estados Unidos Transmisión: ViX Premium, Canal 5, Azteca 7, TUDN, Las Estrellas, YouTube, FIFA.com

