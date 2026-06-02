La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un momento histórico para México, y uno de sus principales escenarios será el Estadio Ciudad de México, recinto que volverá a recibir partidos de la máxima justa del futbol internacional. Ante la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros, las autoridades de la Ciudad de México han diseñado un plan especial de movilidad para facilitar los traslados y reducir la congestión vehicular en los alrededores del inmueble.

Si planeas asistir a alguno de los encuentros mundialistas, conocer las opciones de transporte disponibles será fundamental para evitar contratiempos y disfrutar de una experiencia más cómoda.

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México en transporte público?

La principal recomendación para los asistentes será utilizar el transporte público. Debido a las restricciones vehiculares que se implementarán durante el torneo, esta alternativa permitirá acceder de forma más rápida y eficiente al estadio.

El Tren Ligero será una de las opciones más importantes para llegar al recinto. Los aficionados podrán trasladarse primero a la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro y, desde ahí, abordar el servicio con dirección a Xochimilco. La estación Estadio Azteca se encuentra a pocos pasos de los accesos principales.

Además, las autoridades contemplan servicios especiales para incrementar la capacidad de traslado durante los días de partido, con el objetivo de agilizar la movilidad de miles de personas.

Restricciones vehiculares en los alrededores del estadio

Durante la celebración de los encuentros mundialistas se aplicarán medidas especiales de control vial en la zona de Santa Úrsula Coapa. Esto significa que el acceso de automóviles particulares estará limitado en un perímetro de seguridad establecido alrededor del estadio.

La intención es priorizar el tránsito peatonal y el transporte público, además de garantizar la seguridad de los asistentes. Residentes acreditados, vehículos de emergencia y unidades autorizadas serán algunos de los pocos que podrán circular libremente dentro de las áreas restringidas.

Por esta razón, se recomienda evitar llegar directamente en automóvil, ya que también se prevén limitaciones importantes para estacionarse cerca del inmueble.

Rutas especiales para los aficionados

Como parte del operativo de movilidad, se habilitarán rutas de transporte que conectarán distintos puntos estratégicos de la capital con el estadio.

Entre los sitios que podrían funcionar como puntos de conexión destacan estaciones de Metro y Metrobús, centros de transferencia modal y algunas zonas de alta concentración turística. El objetivo es distribuir mejor el flujo de personas y evitar saturaciones en un solo medio de transporte.

También se contempla la creación de corredores peatonales seguros para facilitar el acceso al inmueble desde diferentes puntos cercanos.

Sistema Park & Ride: una alternativa para quienes viajan en auto

Aunque las autoridades buscan fomentar el uso del transporte público, quienes lleguen a la Ciudad de México en vehículo podrán utilizar el sistema Park & Ride.

Este esquema permitirá dejar el automóvil en estacionamientos remotos ubicados en diferentes zonas de la capital para posteriormente abordar transporte autorizado con destino al estadio.

La medida busca disminuir el número de vehículos circulando en los alrededores del recinto y ofrecer una alternativa práctica para los visitantes que provienen de otras entidades del país.

La Tarjeta de Movilidad Integrada será clave

Para utilizar la mayoría de los sistemas de transporte de la Ciudad de México será necesario contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la cual funciona en Metro, Metrobús, Tren Ligero y otros servicios públicos.

Los aficionados que viajen desde otras ciudades o países deberán considerar adquirirla con anticipación para evitar filas y agilizar sus traslados durante los días de partido.

Recomendaciones para asistir al Mundial 2026

Las autoridades recomiendan planear la ruta con varias horas de anticipación, verificar los horarios de operación del transporte y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre cierres viales o modificaciones temporales.

Asimismo, se aconseja llegar con suficiente tiempo al Estadio Ciudad de México, especialmente durante los encuentros de mayor demanda, ya que se espera una importante afluencia de aficionados de distintas partes del mundo.

Con estas medidas, la Ciudad de México busca garantizar una experiencia más ordenada y segura para quienes asistan al Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más importantes de la próxima década.

CA