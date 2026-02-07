Guadalajara se convierte en semillero del tenis con el Mouratoglou Tennis Center

El Mouratoglou Tennis Center, en el Complejo Panamericano de Tenis, tiene cerca de medio año con las puertas abiertas para los niños y jóvenes que tienen el sueño de ser los próximos grandes tenistas de México. La visión del entrenador francés, quien ha tenido como aprendices a grandes jugadoras y jugadores como Serena Williams, Simona Halep, Naomi Osaka, Stefanos Tsitsipas o Grigor Dimitrov, es precisamente esa.

“Para el tenis mexicano, tener un lugar que ha sido pensado con 30 años de experiencia en el más alto nivel, para ayudar a los potenciales futuros jugadores a desarrollarse de la mejor manera de la mejor manera es algo enorme y era necesario tener un lugar así . Los pequeños que quieran crecer y volverse profesionales, aquí es donde tienen que venir”, declaró Mouratoglou para El Informador.

La llegada de la academia tenística en la ciudad, la primera del reconocido entrenador en Latinoamérica y la segunda en el continente, vino por la inquietud de buscar talento en un país del tamaño de México, que tiene una amplia afición al deporte blanco y que ha ido en aumento.

El proceso para la formación en este centro, sobre todo desde la infancia ya que los adultos también pueden aprender ahí, parte en etapas de acercamiento e iniciación con conceptos básicos, seguido de una etapa más avanzada para pulir detalles, antes de pasar a la alta competencia y el perfeccionamiento y está supervisada por el director de la academia, Luis Enrique Herrera, ex número 49 del ranking de la ATP.

“Hemos visto y trabajado con miles de jugadores bajo nuestra metodología, que cada vez es más precisa con el paso de los años, así que estamos listos para asegurar que en cualquier edad desarrollen lo que deben desarrollar”, comentó el francés.

Mouratoglou destacó que diferentes aspectos, como lo mental, competitividad, técnico y táctico son cruciales para el crecimiento del tenista y que deben ser inculcados desde el comienzo, no solo en la cancha, sino de forma cotidiana, dejando el cien por ciento y si algo lo ha sorprendido en la academia de la Perla Tapatía, es la forma de ser del jugador mexicano.

“Tienen personalidad fuerte, es algo raro. Veo niños de todo el mundo todo el tiempo y me sorprende la pasión y personalidad que tienen aquí, ese es un recurso muy importante para los que quieren ser deportistas profesionales”.

Pequeños cambios en el recinto

El Complejo Panamericano de Tenis ha tenido ligeras modificaciones por el Mouratoglou Tennis Center. Se mantienen las dos canchas de estadios, así como las ocho canchas de entrenamiento con algunos cambios de imagen alrededor.

En cuanto a implementaciones, fue añadida una zona entre las cuatro canchas de entrenamiento y el estadio principal , donde fueron colocadas cuatro pistas de mini tenis para los niños, además de una zona de pasto sintético que es usada para diferentes tipos de actividades físicas y de fitness, aparte de las realizadas en el área de gimnasio.

Aprovechar la infraestructura que dejaron los Juegos Panamericanos hace 15 años fue un factor importante para la llegada de la escuela de Mouratoglou, para quien, aparte de las instalaciones, está por encima el trabajo humano.

“Sabíamos que queríamos algo aquí (en Guadalajara) para desarrollar jugadores, hablamos con Gustavo Santoscoy, conocimos el lugar, es perfecto y tiene potencial, es lo que necesitamos, con los niños apasionados y la gente correcta.

“Hicimos algunas adaptaciones, las canchas para niños, las alturas de la red, la zona de pasto, pero tenemos todo lo necesario, pero no basta con eso, sino tener a las personas adecuadas, los entrenadores, el espíritu del lugar, eso hace a un jugador”, comentó Mouratoglou.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV