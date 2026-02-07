David Medrano reveló por qué Christian Martinoli no narró el Mazatlán vs Chivas

Christian Martinoli volvió a generar sorpresa entre la audiencia tras ausentarse de una transmisión de Azteca Deportes, pese a que su participación había sido anunciada para el duelo entre Mazatlán FC y Chivas. El narrador no apareció junto al equipo habitual, lo que de inmediato despertó dudas entre los televidentes.

Horas después, David Medrano aclaró que la ausencia se debió a un problema de salud . Explicó que Martinoli llegó a las instalaciones de TV Azteca, pero comenzó a sentirse mal antes del partido. Tras intentar continuar y no encontrarse en condiciones óptimas, producción y el propio narrador acordaron que regresara a casa para evitar complicaciones.

En ese proceso, Jorge Campos jugó un papel clave. Al notar el malestar de su compañero, el exfutbolista decidió acompañarlo personalmente para que recibiera atención médica. Mientras tanto, la narración del encuentro fue cubierta de manera emergente por un cronista de Box Azteca.

Medrano también tranquilizó a la audiencia al asegurar que el padecimiento no es grave y que Martinoli estará listo para volver a los micrófonos en el partido entre Toluca y Cruz Azul. La aclaración se dio ante la insistencia de los seguidores, quienes no dejaron de preguntar por su estado de salud .

En redes sociales, especialmente en X, la ausencia del narrador no pasó desapercibida. Muchos usuarios reaccionaron con bromas, aunque coincidieron en que extrañaron su estilo, al que calificaron como una pieza central —incluso “el corazón”— de las transmisiones de Azteca Deportes.

SV