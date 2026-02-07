El púgil mexicano Saúl “Canelo” Álvarez sufrió una derrota inesperada frente a Terence Crawford el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Tras perder por decisión unánime con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, el tapatío habló meses después en el podcast de Mr. Verzace , donde explicó los motivos que, a su juicio, influyeron en la caída y en la pérdida de sus cinturones ante el estadounidense.

A diferencia de sus anteriores tropiezos, Álvarez reconoció que en esta ocasión su preparación no estuvo a la altura de las exigencias del combate.

“Mi cuerpo no respondió como yo quería. Necesitaba estar más rápido, no pude recuperar el peso que buscaba y sentía las piernas cansadas”, declaró Álvarez.

Otro punto que despertaba interés entre los aficionados era la posibilidad de una revancha. Sin embargo, esta quedó descartada tras el retiro de Crawford del boxeo profesional, aunque “Canelo” aceptó que sí tenía la intención de volver a enfrentarlo .

“Siempre le di crédito, pero pensé que debíamos pelear otra vez. Creía que habría revancha, pero decidió retirarse y hay que aceptarlo”, señaló el mexicano.

SV