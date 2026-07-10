Grecia Mendoza, la delantera que quiere volver a hacer historia con México en Santo Domingo

Hace 15 años, Grecia Valeria Mendoza García aceptó una invitación que terminaría marcando su futuro. Mientras buscaba una disciplina deportiva, un entrenador la convenció de probar el hockey sobre pasto, un deporte todavía poco difundido en México, pero que poco a poco ha ganado espacio en el panorama nacional.

Hoy, con 24 años, la jalisciense es una de las referentes de la Selección Mexicana y se prepara para disputar sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un objetivo claro: defender la medalla de oro conquistada por México hace tres años.

"Yo estaba en gimnasia y tenía como ocho años. Estaba intentando un deporte y otro hasta que llegó un entrenador y me dijo que debería practicar un deporte nuevo porque tenía habilidades para ello. Lo intenté y ahí fue cuando me enamoré totalmente del hockey", recuerda. Desde entonces, el deporte pasó a formar parte de su vida.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Grecia llegará a Santo Domingo 2026 con una realidad muy distinta a la que vivió en su primera experiencia centroamericana. En San Salvador 2023 integró un plantel conformado por varias jugadoras jóvenes que apenas comenzaban su recorrido internacional.

"Éramos como siete jugadoras novatas que no teníamos experiencia internacional. Éramos Sub-21 y, junto con las más experimentadas, ganamos la final por shootouts. Fue una alegría enorme porque era la primera vez que México femenil quedaba campeón en toda la historia del hockey", recuerda. Aquella medalla de oro representó un momento que marcó su carrera.

"Ni siquiera había sido campeona estatal. Esa fue la alegría más grande que he sentido en mi vida", confiesa.

Volver al lugar donde fueron campeonas

La historia tiene un ingrediente especial para la jalisciense. Aunque la edición anterior fue San Salvador 2023, el torneo de hockey se disputó en República Dominicana, escenario al que ahora regresará para buscar el bicampeonato.

"Voy a volver a la cancha donde fui campeona. Ahora llegamos con mucha más experiencia porque ya pasaron tres años y todas hemos crecido muchísimo. Vamos muy seguras de lo que se ha trabajado", asegura.

Para Grecia, la meta no admite dudas. "Esperemos que se nos den las cosas como las tenemos planeadas y podamos refrendar la medalla de oro".

La responsabilidad de hacer goles

Dentro del equipo mexicano, Mendoza ocupa una de las posiciones con mayor responsabilidad: delantera. Es consciente de que muchas de las oportunidades ofensivas pasarán por su bastón.

"Primero la sensación es de mucha concentración porque son segundos en los que tienes que decidir hacia dónde mandar la pelota y qué tipo de tiro hacer. Ya cuando anotas se siente una satisfacción enorme porque aportaste para el equipo", explica.

Sin embargo, deja claro que el éxito colectivo está por encima de cualquier logro individual. "También dar el pase para que otra compañera haga el gol es una satisfacción enorme", afirma.

Un crecimiento que ilusiona al hockey mexicano

Aunque México todavía se encuentra lejos de las principales potencias mundiales, Grecia considera que el crecimiento del equipo es evidente. Recuerda como ejemplo los partidos disputados frente a Chile, una selección ubicada entre las mejores del mundo.

"La primera vez que jugamos contra ellas perdimos 10-0. La última vez fue 1-0. Creo que no se puede definir todo con un partido, pero el crecimiento que hemos tenido ha sido abismal y poco a poco seguimos avanzando", explica. Ese progreso alimenta la confianza con la que el equipo afrontará la competencia continental.

Más allá de representar a México, Grecia sabe que también llevará consigo el nombre de Jalisco, estado que históricamente ha sido una de las principales bases del hockey nacional.

Después de meses de preparación, asegura que el grupo llega convencido de pelear nuevamente por el título.

"Nomás hemos visto a República Dominicana, pero nosotros nos sentimos muy seguros. El objetivo es muy claro: el bicampeonato, y no hay duda de eso".

Con esa convicción viajará a Santo Domingo 2026. Quince años después de haber aceptado aquella invitación para probar un deporte desconocido, Grecia Mendoza se ha convertido en una de las líderes del hockey mexicano. Ahora buscará escribir un nuevo capítulo en una cancha que ya le regaló la mayor alegría de su carrera y donde intentará volver a subir a lo más alto del podio con la camiseta de México y con Jalisco representado en cada jugada.

NG