Chivas TV celebra una década de historia

Este 10 de julio de 2026 marca un hito importante en la historia reciente del Club Deportivo Guadalajara y de los medios deportivos en México. Su plataforma oficial, Chivas TV, se encuentra celebrando su décimo aniversario, consolidándose como el canal de comunicación más directo entre el equipo y sus seguidores.

A través de su cuenta oficial, la plataforma compartió una publicación conmemorativa que rápidamente generó interacción entre los seguidores del Rebaño Sagrado.

El legado de Jorge Vergara sigue vivo

El mensaje publicado hace eco de los orígenes del proyecto, el cual fue un movimiento sumamente disruptivo y polémico en su momento, impulsado por la visión del fallecido dueño del equipo.

�� De la mente de Jorge Vergara a una exitosa realidad ��⚪️



10 años de historia. 10 años de ser la señal MÁS ROJIBLANCA ��



Seguimos y seguiremos contando las historias de ChivaHermanos para ChivaHermanos ❤️�� pic.twitter.com/sPbwtqqqQT— CHIVASTV (@chivastvmx) July 10, 2026

En el video se observa a un sonriente Amaury Vergara, actual presidente de la institución. Amaury ha sido el encargado de tomar la estafeta, estabilizar la plataforma y continuar con el proyecto que su padre defendió contra viento y marea hace una década.

Historias de 'ChivaHermanos' para ‘ChivaHermanos’

Aunque en sus inicios Chivas TV representó un cambio radical en el modelo de transmisión en vivo de los partidos de la Liga MX, con el paso de los años evolucionó para convertirse en un espacio rico en contenido exclusivo, detrás de cámaras, documentales y entrevistas íntimas.

Reafirmando este propósito de identidad, la cuenta cerró su mensaje de aniversario dejando clara su misión para los próximos años: "Seguimos y seguiremos contando las historias de ChivaHermanos para ChivaHermanos".

Con esta celebración, la plataforma rojiblanca confirma que aquella arriesgada apuesta de independencia televisiva logró madurar, estableciéndose como un archivo histórico y una herramienta fundamental para nutrir el sentido de pertenencia de los millones de aficionados rojiblancos.

NG