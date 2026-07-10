La Copa del Mundo volvió a reunir a cientos de aficionados en el FIFA Fan Festival de Guadalajara, donde este viernes el partido entre España y Bélgica, convirtió la explanada en un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y turistas que decidieron seguir uno de los encuentros más atractivos de los Cuartos de Final.

Marea roja en el centro de Guadalajara

Aunque hubo presencia de aficionados de ambas selecciones, la balanza se inclinó claramente hacia la Furia Roja. La mayoría de los asistentes tapatíos adoptó a España como su favorito para avanzar de ronda y así lo hizo notar desde antes del silbatazo inicial.

Las camisetas rojas dominaron el paisaje. Algunos portaban el uniforme oficial de la selección española, mientras que otros aprovecharon para vestir playeras del Barcelona o del Real Madrid, reflejando el arraigo que tiene el futbol español entre los seguidores mexicanos. Tampoco faltaron quienes acudieron con la camiseta verde de la Selección Mexicana, disfrutando del ambiente mundialista sin importar que el Tricolor ya hubiera quedado eliminado.

Cada avance español era celebrado con aplausos, gritos y cánticos que poco a poco fueron envolviendo el lugar. Conforme avanzó el encuentro, los asistentes se fueron entregando al partido, comentando las jugadas y reaccionando al ritmo de lo que aparecía en la pantalla gigante instalada para la ocasión.

El contraste de las aficiones

Del otro lado apareció una pequeña, pero ruidosa representación belga. Apenas cinco aficionados, todos originarios de Bélgica, siguieron el partido sin dejar de alentar a su selección. Conversaban entre ellos en su idioma, celebraban cada recuperación de balón y mantenían la esperanza de que los Diablos Rojos encontraran el gol que cambiara la historia del encuentro.

Al final, el desenlace no fue el esperado para ellos. Tras el silbatazo definitivo solo quedó el lamento, algunas palabras de resignación y el reconocimiento al rival, mientras abandonaban el lugar con tranquilidad. La convivencia entre ambas aficiones transcurrió en un ambiente completamente pacífico y respetuoso, una constante durante toda la jornada.

Un viernes de fiesta y clima ideal

El clima también fue un aliado para los asistentes. Un cielo nublado cubrió gran parte de la tarde y permitió que la temperatura resultara mucho más agradable de lo habitual para esta época del año en Guadalajara. Eso facilitó que cientos de personas permanecieran durante varias horas frente a la pantalla sin resentir el calor.

Entre jugada y jugada, las filas en los puestos de comida y bebida fueron constantes. Cervezas, refrescos, aguas frescas y botanas circularon de mano en mano, mientras familias completas, parejas y grupos de amigos aprovechaban la experiencia para convivir alrededor del futbol.

Más allá del resultado, el FIFA Fan Festival volvió a demostrar que el Mundial también se disfruta lejos de los estadios. En Guadalajara, la pasión por el futbol reunió a aficionados de distintas nacionalidades bajo un mismo escenario, donde el respeto, la convivencia y el ambiente festivo fueron los verdaderos protagonistas de la jornada.

NG