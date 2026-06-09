Gran Premio de Barcelona: la próxima parada de la F1

El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 se alista para su séptima escala de la temporada 2026: el emblemático Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Del 12 al 14 de junio, el trazado de Montmeló albergará una cita crucial en la que el resto de la parrilla intentará frenar el abrumador dominio de la escudería Mercedes, el equipo que mejor descifró las complejas regulaciones técnicas que debutaron este año.

Las “flechas plateadas” desembarcan en territorio español con una efectividad perfecta, tras haber conquistado las seis carreras disputadas hasta el momento. George Russell abrió la cuenta con victorias en Australia y Canadá, pero la gran revelación del campeonato está siendo el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien encabeza la tabla tras subir a lo más alto del podio en China, Japón, Miami y, recientemente, en las exigentes calles del Principado de Mónaco.

Por su parte, McLaren afronta este compromiso con la urgente necesidad de reaccionar. Aunque Oscar Piastri fue el flamante ganador en Barcelona el año pasado, la escudería de Woking ha cedido el terreno dominante que ostentó en las últimas dos campañas. Actualmente, marchan terceros en el campeonato, situándose por detrás del huracán de Brackley y de una rejuvenecida Scuderia Ferrari, que busca consolidarse como la principal alternativa al título en suelo europeo. Mientras tanto, Red Bull sigue batallando para encontrar el ritmo ideal con su nuevo monoplaza.

Tras la bandera a cuadros en Catalunya, el “Gran Circo” habrá completado el primer tercio de su calendario, dejando 14 carreras pendientes en una extenuante temporada. La categoría reina del automovilismo se tomará un breve respiro el fin de semana posterior, antes de trasladarse a finales de mes al Red Bull Ring para disputar el Gran Premio de Austria.

La cita en Montmeló representa una oportunidad de oro para que Ferrari y McLaren ajusten sus monoplazas en un circuito considerado el termómetro ideal de la Fórmula 1.

La actividad oficial comenzará el viernes con las sesiones de entrenamientos libres.