Viernes, 09 de Enero 2026

Deportes | Programación

Futbol hoy 9 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. ESPECIAL / CANVA

Sigue la actividad del futbol este viernes 9 de enero de 2026. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy viernes 9 de enero de 2026 – Liga MX EN VIVO

  • Mazatlán vs Juárez | 18:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Xolos vs América | 21:00 | FOX One, FOX |
  • Atlas vs Puebla | 21:00 | ViX Premium |

Partidos hoy viernes 9 de enero de 2026 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Mineros de Zacatecas vs Tlaxcala | 19:00 | Canal por confirmar |
  • Venados vs Irapuato | 19:00 | Canal por confirmar |
  • Club Atlético La Paz vs CD Tapatío | 21:00 | Canal por confirmar |

Partidos hoy viernes 9 de enero de 2026 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • San Luis vs Pumas | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy viernes 9 de enero de 2026 – LaLiga EN VIVO

  • Getafe vs Real Sociedad | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 9 de enero de 2026 – Bundesliga EN VIVO

  • Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund | 13:30 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

