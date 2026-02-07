Atlas vive entre la incertidumbre institucional y el orgullo deportivo: Diego Cocca

Tras el vibrante empate 2-2 ante los Pumas, Diego Martín Cocca compareció ante los medios con un discurso cargado de honestidad y resiliencia. El estratega argentino no rehuyó a los temas extra cancha que sacuden a la institución rojinegra, abordando desde la posible venta del club hasta la reciente baja de su máximo referente ofensivo.

Cocca reconoció que el entorno del Atlas atraviesa un momento complejo debido a la inminente transición administrativa . “Sabemos que el equipo está en venta y que va a haber un cambio de directiva. Es toda una incertidumbre que genera ruido”, admitió el técnico. A este panorama se sumó la salida de Uros Durdevic a Monterrey, un movimiento que Cocca calificó como un golpe directo a su planificación: “Que se vaya el delantero goleador de la historia del Atlas, sin duda que perjudica”.

Sin embargo, lejos de adoptar una postura de victimismo, el timonel fue tajante al señalar que no permitirá que las excusas dicten el rumbo del torneo. “Si nos quedamos en la queja, es muy fácil. Pero yo tengo valores adentro del grupo y sigo peleando. Con Djuka, con el club, con el árbitro, yo me siento reflejado cuando el equipo lo demuestra en la cancha”, afirmó con firmeza.

Sobre el trámite ante la UNAM, Cocca valoró la capacidad de sus dirigidos para sobreponerse a las pifias y a un arbitraje cuestionable, logrando el empate al último minuto . Para el estratega, la garra mostrada es la esencia de su proyecto: “Somos un grupo que tira para adelante. Si se fue Djuka, vendrá otro y trataremos de hacerlo rendir; si no, con los que estamos, si dejan todo como en este partido, seguramente competiremos”. Con 10 puntos en la bolsa, Cocca dejó claro que, pese al caos directivo, su Atlas sigue vivo.

