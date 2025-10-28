Continúa la actividad del futbol internacional y mexicano este martes 28 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy martes 28 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

US Lecce vs Napoli | 11:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Atalanta vs AC Milan | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy martes 28 de octubre de 2025 – Copa de Alemania EN VIVO

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund | 11:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Heidenheim vs Hamburger SV | 11:30 horas | Disney+ Premium |

Borussia Mönchengladbach vs Karlsruher | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Energie Cottbus vs RB Leipzig | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy martes 28 de octubre de 2025 – Copa Sudamericana EN VIVO

Atlético Mineiro vs Independiente del Valle | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy martes 28 de octubre de 2025 – EFL Carabao Cup EN VIVO

Grimsby Town vs Brentford | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Wycombe vs Fulham | 13:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Wrexham vs Cardiff City | 14:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy martes 28 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

Brasil vs China | 09:30 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Estados Unidos vs Holanda | 09:30 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Italia vs Nigeria | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Corea del Norte vs Marruecos | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Partidos hoy martes 28 de octubre de 2025 – MLS EN VIVO

Charlotte FC vs New York City | 16:45 horas | MLS Season Pass (Apple TV), HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

