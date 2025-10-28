Martes, 28 de Octubre 2025

Futbol hoy 28 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol internacional y mexicano este martes 28 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy martes 28 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • US Lecce vs Napoli | 11:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Atalanta vs AC Milan | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy martes 28 de octubre de 2025 – Copa de Alemania EN VIVO

  • Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund | 11:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Heidenheim vs Hamburger SV | 11:30 horas | Disney+ Premium |
  • Borussia Mönchengladbach vs Karlsruher | 13:45 horas | Disney+ Premium |
  • Energie Cottbus vs RB Leipzig | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy martes 28 de octubre de 2025 – Copa Sudamericana EN VIVO

  • Atlético Mineiro vs Independiente del Valle | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy martes 28 de octubre de 2025 – EFL Carabao Cup EN VIVO

  • Grimsby Town vs Brentford | 13:45 horas | Disney+ Premium |
  • Wycombe vs Fulham | 13:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Wrexham vs Cardiff City | 14:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy martes 28 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

  • Brasil vs China | 09:30 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Estados Unidos vs Holanda | 09:30 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Italia vs Nigeria | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Corea del Norte vs Marruecos | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Partidos hoy martes 28 de octubre de 2025 – MLS EN VIVO

  • Charlotte FC vs New York City | 16:45 horas | MLS Season Pass (Apple TV), HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

