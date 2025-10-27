Astros logra una victoria crucial en la Final de Zona

Los Astros de Jalisco consiguieron una agónica e importante victoria en el quinto juego de la Final de Zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), tras vencer 68-69 a los Diablos Rojos del México en un duelo que se caracterizó por lo competido que estuvo de principio a fin. Rigoberto Mendoza fue clave al sacar una pelota en los últimos instantes para evitar que los locales anotaran la canasta del triunfo.

Con ninguno de los dos equipos dispuestos a ceder terreno, las acciones estuvieron reñidas desde el comienzo del encuentro. Astros tomó una ligera ventaja dentro de los primeros minutos, pero los Diablos consiguieron emparejar la pizarra y, posteriormente, hacerse de la superioridad con apenas dos puntos de diferencia.

Ambos conjuntos se mostraron imprecisos al ataque y las defensivas lucieron para tomar protagonismo sobre la duela. Sin un claro dominio, los capitalinos se fueron al descanso con una ligera superioridad de 36-33, luego de que pudieran anotar 13 puntos y Astros 12 unidades en un segundo cuarto en el que sufrieron para ser certeros a la hora de encestar.

El nerviosismo era palpable, tanto Jalisco como México sabían lo que significaba este quinto juego, pues el que ganara se pondría a un triunfo de coronarse en la zona. Por ello, el tercer parcial mantuvo la misma tónica de un juego ríspido, que también estuvo rodeado de faltas técnicas y errores de las escuadras. Pero fueron los visitantes quienes lograron meter más veces la pelota al aro para igualar el marcador de manera momentánea.

El cuarto capítulo no desentonó y Jalisco sacó el corazón y la garra para aferrarse a una victoria que parecía imposible de alcanzar. Pese a que Michael Carrera fue una pesadilla para la defensiva visitante al ser líder de puntos con 19, Rigoberto Mendoza demostró carácter y fue el hombre clave para Jalisco al ser el segundo jugador en anotar más unidades con 13.

Sin embargo, la verdadera diferencia la realizó al momento de defender el resultado a su favor. A escasos siete segundos de que terminara el partido, Diablos se volcó para tratar de arrebatarle la victoria a Jalisco. Dontrell Brite se animó a disparar a la canasta, pero erró. Ahí apareció el “Vikingo” para escupir el balón hacia afuera y que los Astros lograran regresar a Jalisco con la ventaja en la serie de 3-2.

El sexto juego se disputará el jueves 30 de octubre en la Arena Astros a las 20:15 horas y será crucial para los dirigidos por Iván Déniz, pues en caso de ganarlo se estarán clasificando a la Gran Final.

YC