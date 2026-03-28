Este sábado 28 de marzo de 2026 ofrece una agenda diversa en el futbol internacional, con partidos de selecciones nacionales como el amistoso México vs Portugal.

La jornada también contempla encuentros de la Liga MX Femenil y la Liga Expansión MX, por lo que, pese a que es fecha FIFA y no haya actividad en diversas ligas locales de relevancia, sí hay agenda para pasarlo bien.

Si quieres conocer el listado completo, consulta el calendario de partidos de este sábado 28 de marzo de 2026, con horarios y canales para verlos EN VIVO.

Partidos HOY sábado 28 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Dorados de Sinaloa vs Correcaminos | 20:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Atlético Morelia vs Irapuato | 20:00 | AYM Sports |

Cancún FC vs Tepatitlán FC | 20:00 | Latin American Sports TV |

Partidos HOY sábado 28 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Cruz Azul vs Puebla | 15:45 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Santos vs San Luis | 17:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY sábado 28 de marzo de 2026 - Amistoso EN VIVO

Estados Unidos vs Bélgica | 13:30 | ESPN, Disney+ Premium |

México vs Portugal | 20:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, aztecadeportes.com, Layvtime YouTube, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY sábado 28 de marzo de 2026 - FIFA Series EN VIVO

Namibia vs Comoras | 05:00 | DAZN |

Samoa Americana vs Guam | 14:00 | DAZN |

Islas Vírgenes EU vs Puerto Rico | 18:00 | DAZN |

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* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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