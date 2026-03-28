Este sábado 28 de marzo de 2026 ofrece una agenda diversa en el futbol internacional, con partidos de selecciones nacionales como el amistoso México vs Portugal.La jornada también contempla encuentros de la Liga MX Femenil y la Liga Expansión MX, por lo que, pese a que es fecha FIFA y no haya actividad en diversas ligas locales de relevancia, sí hay agenda para pasarlo bien.Si quieres conocer el listado completo, consulta el calendario de partidos de este sábado 28 de marzo de 2026, con horarios y canales para verlos EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día, con cobertura en tiempo real y el seguimiento puntual de cada encuentro. Durante el día, encontrarás actualizaciones con lo más relevante de cada torneo que se sigue aquí en México, así como reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF