¿Cómo fue el rendimiento de los futbolistas de Chivas con la Selección Mexicana?

En el duelo de este jueves ante Panamá, siete futbolistas de Chivas tuvieron participación con la Selección Mexicana, en un encuentro que también marcó los debuts de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma con la camiseta tricolor. La actuación de los jugadores del Guadalajara dejó sensaciones mayormente positivas, con rendimientos sólidos en distintas líneas del campo.

En la portería, Raúl Rangel disputó los 90 minutos y respondió con seguridad, manteniendo su arco en cero y mostrando buen manejo de balón para contribuir a la salida del equipo. Su actuación brindó estabilidad al bloque defensivo y permitió a México controlar el desarrollo del partido.

En el mediocampo, Luis Romo fue uno de los elementos más consistentes del encuentro. El mediocampista destacó por su precisión en la distribución, su orden táctico y su aporte defensivo, consolidándose como un eje en la recuperación y en la circulación del balón. A su lado, Richard Ledezma firmó un debut alentador con el Tricolor, aportando claridad, ritmo y participación constante durante todo el partido, además de cumplir en labores defensivas.

Por la banda izquierda, Bryan González tuvo una actuación destacada, combinando solidez defensiva con proyección ofensiva. El lateral generó peligro en campo rival, aportó una ocasión clara y un pase clave, además de mostrarse firme en los duelos, antes de ser sustituido en la recta final del encuentro.

En contraste, Brian Gutiérrez tuvo un estreno discreto con la Selección Mexicana. Aunque mostró seguridad en la distribución corta, careció de profundidad y peso ofensivo, lo que derivó en su sustitución al inicio del segundo tiempo.

En el ataque, Roberto Alvarado cumplió durante los minutos que estuvo en el terreno de juego, aportando orden y seguridad en la circulación del balón, aunque sin incidencia directa en el marcador.

Finalmente, Armando González aprovechó sus minutos finales para mostrarse participativo y generar peligro inmediato, dejando buenas sensaciones en el frente ofensivo.

